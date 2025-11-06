Про це в етері 24 Каналу наголосив колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, підкресливши, що Україна не до кінця використовує можливості РЕБів.

Дивіться також Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів до 800 на добу, – Зеленський

Важливий складник протидії БпЛА – знищення їх пілотів

Засоби РЕБ – це не тільки протидія безпілотникам, а й російським групам "Рубікон", які використовують малі мобільні радіолокаційні системи, що дозволяють виявляти українські БпЛА. Є можливість створювати певні проблем противнику для того, щоб він не бачив наші дрони.

Є ешелоновані системи, які дозволяють закривати певні сектори завдяки системам тактичного і стратегічного значення, системам радіоелектронної розвідки, які виявляють загрозу,

– озвучив Храпчинський.

Ексофіцер Повітряних сил зауважив на комплексному підході застосування засобів РЕБ, починаючи від радіоелектронної розвідки й елементів тактичного чи стратегічного значення для того, щоб закривати сектори й мати повний перелік частот, якими ЗСУ могли б глушити ворога.

Додатково, зі слів Храпчинського, слід наголошувати на тому, що українським розвідувальним групам сьогодні зокрема на Покровському напрямку треба виявляти російських операторів дронів і знищувати безпосередньо їх.

Я постійно повторюю тезу, що не треба перехоплювати КАБи, варто ліквідовувати російські літаки, які їх запускають, бо їх набагато менше, ніж цих авіабомб. Аналогічна ситуація й щодо цього, треба знищувати пілотів дронів, бо їх менше, ніж російських безпілотників,

– підкреслив Храпчинський.

Він навів нещодавній приклад, коли СОУ вдалося накрити вогнем один зі штабів російських передових підрозділів з пілотами дронів. Храпчинський підсумував, що головне завдання сьогодні – завдавати точкових правильних ударів по важливих елементах застосування ворогом всього наявного в нього озброєння.

До відома! Інститут вивчення війни дійшов висновку, що російські окупанти змогли проникнути у Покровськ зокрема через те, що ворог атакував позиції українських операторів БпЛА. У такий спосіб наші дронарі відволікалися на відбиття цих атак і на всю силу не могли в цей час запускати безпілотники по противнику, який пробував інфільтруватися в місто.

Що відбувається в районі Покровська: дивіться на карті

Як Генштаб коментує ситуацію на Покровському напрямку?