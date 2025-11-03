Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Скільки дронів-перехоплювачів виробляє Україна?

Зеленський нагадав, що раніше вже розповідав про плани наростити виробництво дронів-перехоплювачів восени до тисячі на добу.

І воно буде вироблятись на добу. Безумовно, непроста історія. Ми вважаємо, що до кінця листопада буде 600 – 800 вироблятись дронів-перехоплювачів на добу. Якщо нічого не зірветься, тому що іноді, ми розуміємо, прилітає. Іноді прилітає у нас не тільки по енергетиці, ви повинні також це знати,

– додав президент.

Він наголосив, що попри удари по заводах із виробництва зброї, всі вони відновили роботу.

Зеленський зазначив, що наразі Україна не втратила жодного виду далекобійної зброї, хоча іноді масове виробництво уповільнюється через втрату окремих елементів. Глава держави також підкреслив, що українські сили завдають ударів по противнику.

За словами Володимира Зеленського, Україна демонструє непогані результати у виробництві власних ракет, і наразі вже застосовуються ракети "Фламінго" та "Нептун".

Яку роль грають ці безпілотники?