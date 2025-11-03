Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

Читайте также Активно финансируют: инвестиции в украинское производство дронов существенно возрастают

Сколько дронов-перехватчиков производит Украина?

Зеленский напомнил, что ранее уже рассказывал о планах нарастить производство дронов-перехватчиков осенью до тысячи в сутки.

И оно будет производиться в сутки. Безусловно, непростая история. Мы считаем, что до конца ноября будет 600 – 800 производиться дронов-перехватчиков в сутки. Если ничего не сорвется, потому что иногда, мы понимаем, прилетает. Иногда прилетает у нас не только по энергетике, вы должны также это знать,

– добавил президент.

Он отметил, что несмотря на удары по заводам по производству оружия, все они возобновили работу.

Зеленский отметил, что пока Украина не потеряла ни одного вида дальнобойного оружия, хотя иногда массовое производство замедляется из-за потери отдельных элементов. Глава государства также подчеркнул, что украинские силы наносят удары по противнику.

По словам Владимира Зеленского, Украина демонстрирует неплохие результаты в производстве собственных ракет, и сейчас уже применяются ракеты "Фламинго" и "Нептун".

Какую роль играют эти беспилотники?