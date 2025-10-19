Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.
Читайте также Приручили "Дикие дроны" и выяснили, кто лучший: как в Каменце-Подольском прошли соревнования операторов БпЛА
Какое значение имеют дроны-перехватчики?
Примерно через год после начала полномасштабного вторжения России украинский инструктор по дронам предложил идею, которая казалась военным научной фантастикой: перехватывать российские разведывательные беспилотники в воздухе с помощью квадрокоптеров.
Солдаты считали это невозможным – слишком сложно было бы маневрировать дроном, чтобы попасть в другую цель, которая движется на большой скорости.
Однако то, что когда-то казалось шуткой, воплотилось в реальность. Пока Россия запускает все большие волны ударных БпЛА по украинским городам, Украина все активнее использует недорогие дроны-перехватчики, чтобы их уничтожать
Во время одной из последних атак эти дроны сбили 150 вражеских беспилотников. Теперь Украина ставит цель производить до 1000 перехватчиков в день.
Последствия этого технологического прорыва распространяются за пределы Украины, показывая, как будущие войны с массовыми атаками беспилотников можно вести с помощью дешевых средств защиты,
– отмечают авторы материала.
НАТО обратило на украинские разработки. Адмирал Пьер Вандье, Верховный главнокомандующий объединенных сил Альянса по вопросам трансформации, заявил, что дроны-перехватчики типа "hit-to-kill" является одной из самых перспективных технологий для европейских союзников в защите от российских атак.
По словам Business Insider, как и многие другие новаторские решения на поле боя, эта технология родилась из отчаяния.
Украинские инженеры начали рассматривать идею дронов-перехватчиков в начале 2024 года как дешевый способ противодействия российским разведывательным БпЛА, которые стоят более 100 000 долларов и способны незаметно летать на высоте до 7 километров. Потребность возросла, когда зимой Россия начала массовые атаки "Шахедами" – иранскими дронами-камикадзе.
Создание эффективного и дешевого перехватчика, способного уничтожить "Шахед", который летит со скоростью до 185 километров в час, продолжалось почти год. Когда это удалось, их сразу начали применять на поле боя.
Россияне продолжают атаковали Украину беспилотниками
-
В ночь на 19 октября российские войска запустили по Украине 62 БПЛА. Во время нападения украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы обезвредили 40 вражеских дронов.
-
К сожалению, несколько вражеских дронов попали в цель. По данным Воздушных сил ВСУ, 19 ударных БпЛА упали на 7 объектах.
-
В частности, под ударом оказался город Шахтерск, что на Днепропетровщине. В результате атаки там повреждены три пятиэтажки. В 8 квартирах произошло возгорание, также были уничтожены машины. Всего 10 человек получили травмы различной тяжести.