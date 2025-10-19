Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Какое значение имеют дроны-перехватчики?

Примерно через год после начала полномасштабного вторжения России украинский инструктор по дронам предложил идею, которая казалась военным научной фантастикой: перехватывать российские разведывательные беспилотники в воздухе с помощью квадрокоптеров.

Солдаты считали это невозможным – слишком сложно было бы маневрировать дроном, чтобы попасть в другую цель, которая движется на большой скорости.

Однако то, что когда-то казалось шуткой, воплотилось в реальность. Пока Россия запускает все большие волны ударных БпЛА по украинским городам, Украина все активнее использует недорогие дроны-перехватчики, чтобы их уничтожать

Во время одной из последних атак эти дроны сбили 150 вражеских беспилотников. Теперь Украина ставит цель производить до 1000 перехватчиков в день.

Последствия этого технологического прорыва распространяются за пределы Украины, показывая, как будущие войны с массовыми атаками беспилотников можно вести с помощью дешевых средств защиты,

– отмечают авторы материала.