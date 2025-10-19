Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.
Яке значення мають дрони-перехоплювачі?
Приблизно через рік після початку повномасштабного вторгнення Росії український інструктор із дронів запропонував ідею, яка здавалася військовим науковою фантастикою: перехоплювати російські розвідувальні безпілотники у повітрі за допомогою квадрокоптерів.
Солдати вважали це неможливим – надто складно було б маневрувати дроном, щоб влучити в іншу ціль, яка рухається на великій швидкості.
Однак те, що колись здавалося жартом, втілилося в реальність. Поки Росія запускає все більші хвилі ударних БпЛА по українських містах, Україна дедалі активніше використовує недорогі дрони-перехоплювачі, щоб їх знищувати
Під час однієї з останніх атак ці дрони збили 150 ворожих безпілотників. Тепер Україна ставить за мету виробляти до 1000 перехоплювачів на день.
Наслідки цього технологічного прориву поширюються за межі України, показуючи, як майбутні війни з масовими атаками безпілотників можна вести за допомогою дешевих засобів захисту,
– зазначають автори матеріалу.
НАТО звернуло на українські розробки. Адмірал П'єр Вандьє, Верховний головнокомандувач об'єднаних сил Альянсу з питань трансформації, заявив, що дрони-перехоплювачі типу "hit-to-kill" є однією з найперспективніших технологій для європейських союзників у захисті від російських атак.
За словами Business Insider, як і багато інших новаторських рішень на полі бою, ця технологія народилася з відчаю.
Українські інженери почали розглядати ідею дронів-перехоплювачів на початку 2024 року як дешевий спосіб протидії російським розвідувальним БпЛА, які коштують понад 100 000 доларів і здатні непомітно літати на висоті до 7 кілометрів. Потреба зросла, коли взимку Росія почала масові атаки "Шахедами" – іранськими дронами-камікадзе.
Створення ефективного та дешевого перехоплювача, здатного знищити "Шахед", який летить зі швидкістю до 185 кілометрів на годину, тривало майже рік. Коли це вдалося, їх одразу почали застосовувати на полі бою.
Росіяни продовжують атакували Україну безпілотниками
В ніч на 19 жовтня російські війська запустили по Україні 62 БпЛА. Під час нападу українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи знешкодили 40 ворожих дронів.
На жаль, кілька ворожих дронів влучили в ціль. За даними Повітряних сил ЗСУ, 19 ударних БпЛА впали на 7 об'єктах.
Зокрема, під ударом опинилося місто Шахтарську, що на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки там ушкоджені три п'ятиповерхівки. У 8 квартирах сталося загоряння, також були знищені автівки. Загалом 10 людей зазнали травм різної тяжкості.