Всего враг запустил 62 дрона – типа "Шахед", "Гербера" и другие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Смотрите также Когда 15 "Шахедов" бьют в одну точку: правительство показало, как защищает объекты энергетики
Как отработала ПВО?
Военные рассказали, что россияне атаковали Украину дронами с вечера. "Шахеды" и другие беспилотники запускали с авиабаз Миллерово, Курска, Орла, Шаталово и Приморско-Ахтарска.
Во время нападения украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы обезвредили 40 вражеских БпЛА дронов "Шахед", "Гербера" и БпЛА других типов. ПВО работала на Севере и Востоке страны.
К сожалению, несколько вражеских дронов попали в цель. 19 ударных БпЛА упали на 7 локациях.
Как отработала ПВО ночью 19 октября / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Где в последнее время враг атаковал с БпЛА?
В ночь на 19 октября россияне запустили дроны по Шахтерску, что на Днепропетровщине. В результате атаки повреждены три пятиэтажки. В 8 квартирах произошло возгорание, также были уничтожены машины. В общем 10 человек получили травмы различной тяжести.
Накануне оккупанты дронами ударили по Сумах, один из них ударил по заправочной станции. Враг повредил домохозяйства и детский сад. В результате обстрела пострадали две женщины.
Россия также осуществила массированные атаки на энергетику Харьковщины. Особенно пострадали Чугуев и Лозовая, где после обстрелов произошли значительные отключения света.