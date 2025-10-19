Всего враг запустил 62 дрона – типа "Шахед", "Гербера" и другие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Военные рассказали, что россияне атаковали Украину дронами с вечера. "Шахеды" и другие беспилотники запускали с авиабаз Миллерово, Курска, Орла, Шаталово и Приморско-Ахтарска.

Во время нападения украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы обезвредили 40 вражеских БпЛА дронов "Шахед", "Гербера" и БпЛА других типов. ПВО работала на Севере и Востоке страны.

К сожалению, несколько вражеских дронов попали в цель. 19 ударных БпЛА упали на 7 локациях.



Как отработала ПВО ночью 19 октября / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Где в последнее время враг атаковал с БпЛА?