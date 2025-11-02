Что известно о западных инвестициях в украинское оружие?

Более того, по состоянию на сейчас западные инвесторы считают производителей дронов из Украины все менее рискованными, пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Это произошло после того, как многие компании за несколько лет получили доход и обеспечили себе клиентов за пределами страны. Например, американский фонд Ondas Capita планирует инвестировать не менее 150 миллионов долларов в технологии, "проверенные в боях" в Украине.

А в сентябре компания Swarmer из Киева привлекла 15 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, в котором участвовали американские инвесторы. В стартапе заявили, что это была крупнейшая инвестиция в украинский оборонный бизнес с начала войны.

Но больше всего денег, поступивших в Украину, пришли из Европы. Это связано с тем, что стартапы слишком малы для американских фондов. Так, например, в июле Quantum Systems из Германии согласилась приобрести 10% акций Frontline – киевского производителя дронов – и заявила, что поможет нарастить производство.

Как пишет издание, одним из важных аргументов в пользу покупки стала цена. Флагманский дрон стоит 3 000 долларов за штуку. И это менее чем шестая часть цены того, что компания считает своим ближайшим западным конкурентом.

Однако не стоит забывать и о рисках. Как отмечают в материале, в Украине есть:

угроза коррупции; рынок дронов является перенасыщенным; посещение для поиска сделок является потенциально опасным.

Торговая организация Ukrainian Council of Gunsmiths сообщает, что в стране уже насчитывается более 300 производителей дронов. А еще сотни появляются в Европе и США.

Обратите внимание! Эксперты прогнозируют перестройку рынка после окончания войны, где "подавляющее большинство не выживет", но те, кто выживет, "станут победителями".

В частности президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре уже запустят экспорт украинского оружия. Заявление он сделал 28 октября.

Программу контролируемого экспорта нашего оружия надо запустить уже в следующем месяце,

– отметил украинский лидер.

Обратите внимание! Министр обороны Украины должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов – FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков.

Что еще известно об инвестировании в Украину?