Как будет происходить совместное производство дронов?

Украина переходит на новый уровень оборонного партнерства с Великобританией, сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря СНБО Рустема Умерова.

По его словам, в Лондоне в рамках программы Build with Ukraine подписаны договоренности между министерствами обороны двух стран о совместном производстве тысячи дронов-перехватчиков OCTOPUS-100. Это первый украинский боевой дрон, который будет серийно производиться в стране НАТО.

Мы начинаем с эксперимента – то есть экспериментально мы до 1 000 дронов произведем, а потом будем масштабировать это до того количества, которая нам нужна. Великобритания вместе с нами работала над этим проектом, мы будем производить эти первые партии на базе их государственных центров,

– пояснил секретарь СНБО.

После изготовления и тестирования боевое применение будет уже в Украине. Также известно, что владельцами прав на технологию является именно Украина.

Один из экземпляров дрона Зеленский лично показал Стармеру / Фото Clash Report

Что известно о производстве оружия для Украины?