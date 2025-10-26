Как будет происходить совместное производство дронов?
Украина переходит на новый уровень оборонного партнерства с Великобританией, сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря СНБО Рустема Умерова.
По его словам, в Лондоне в рамках программы Build with Ukraine подписаны договоренности между министерствами обороны двух стран о совместном производстве тысячи дронов-перехватчиков OCTOPUS-100. Это первый украинский боевой дрон, который будет серийно производиться в стране НАТО.
Мы начинаем с эксперимента – то есть экспериментально мы до 1 000 дронов произведем, а потом будем масштабировать это до того количества, которая нам нужна. Великобритания вместе с нами работала над этим проектом, мы будем производить эти первые партии на базе их государственных центров,
– пояснил секретарь СНБО.
После изготовления и тестирования боевое применение будет уже в Украине. Также известно, что владельцами прав на технологию является именно Украина.
Один из экземпляров дрона Зеленский лично показал Стармеру / Фото Clash Report
Что известно о производстве оружия для Украины?
Более 40% оружия на фронте изготовлено в Украине, и планируется увеличить этот показатель до 50% до конца года. Украина активно начинает производить дроны и ракеты, в частности Fire Point FP-1 и FP-5 "Фламинго", для ударов по территории России.
Украинская компания FPRT запустит производство твердого ракетного топлива в Дании 1 декабря, расположив завод рядом с авиабазой Скридструп. FPRT получила датский номер CVR, создала веб-сайт для проекта в городе Военси, а испытания будут проводиться вне завода для поддержки национальной обороны Дании.