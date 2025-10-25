Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что российские системы ПВО С-300, С-400 работают по схожему принципу. Они создают "облако" перед баллистикой.
Как можно защититься от атак России?
Если баллистическая ракета идет на большой скорости, то у нее большие шансы пройти это "облако", даже его не заметив. Поэтому есть вероятность выполнить поставленную задачу.
Именно баллистические ракеты можно использовать против врага. Ведь крылатые ракеты удается сбить даже ЗРК. В этом контексте важна помощь от Запада в предоставлении нам соответствующего оружия.
Неплохо, что нам будут передавать ракеты Aster 15 и Aster 30 для комплексов SAMP/T. К этому должны присоединиться разные страны. Также британцы обещали предоставить 5 тысяч ракет многоцелевого назначения,
– подчеркнул Роман Свитан.
Такого уровня ракеты надо использовать вдоль линии фронта в плотной фронтальной ПВО. Они дешевле, чем Aster и могут перехватывать российские аэроцели на дальности 7 – 10 километров. Их можно изготовить много и недорого, но 5 тысяч – это очень мало.
Ракеты такого типа являются хорошими, мы о них много говорим. У нас их должно быть десятки тысяч и тогда ни одна российская аэроцель не пересечет линию фронта. Мы создадим зону для уничтожения всех аэроцелей России,
– подчеркнул летчик-инструктор.
Нам стоит сотрудничать с производствами, которые могут их изготовить, а также развивать свои предприятия. Тогда удастся создать ракету значительно дешевле и быстрее. Это будет существенный удар по России.
- Россияне продолжают терроризировать мирное население и чуть ли не ежедневно направляют по украинским городам ракеты. В ночь на 25 октября оккупанты обстреляли Киев баллистикой. Возникли пожары в нескольких районах столицы, погибли два человека.
- Одна из ракет попала в землю возле детского сада в Днепровском районе Киева. Взрывная волна повредила заведение и другие жилые дома, которые были рядом. Во дворе образовалась большая воронка.
- Владимир Зеленский, реагируя на обстрелы, сказал, что цель России – уничтожить нормальную жизнь в украинских городах. Накануне зимы оккупанты хотят оставить людей без тепла, света, воды. Именно поэтому направляют ракеты в критическую и гражданскую инфраструктуру.