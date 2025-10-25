Ракета не попала в детсад, но взрывная волна повредила здание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Как выглядит воронка возле детсада в Киеве?

Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Повреждены в частности детсад №455 и жилые дома в Днепровском районе.

На видео видно, что ракета не попала непосредственно в здания, а во двор, оставив большую воронку. Однако взрывная волна нанесла существенный ущерб.

Ракета попала в землю рядом с детсадом в Киеве: смотрите видео

Что известно об обстреле Киева?