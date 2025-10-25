Об этом информировал заместитель начальника Департамента патрульной полиции МВД Алексей Билошицкий, пишет 24 Канал.
Что известно об изменении движения транспорта в Киеве?
Билошицкий обратился к киевлянам и предупредил об изменениях движения транспорта.
Движение транспорта перекрыто:
- по улице Бориспольской (от улицы Вересневой до переулка Надежды Светличной).
- переулком Игоря Качуровского до улицы Бориспольской.
Он отметил, что по прилегающим улицам движение транспорта затруднено.
Важно! Учтите эту информацию при планировании своего маршрута.