Об этом информировал заместитель начальника Департамента патрульной полиции МВД Алексей Билошицкий, пишет 24 Канал.

Что известно об изменении движения транспорта в Киеве?

Билошицкий обратился к киевлянам и предупредил об изменениях движения транспорта.

Движение транспорта перекрыто:

по улице Бориспольской (от улицы Вересневой до переулка Надежды Светличной).

переулком Игоря Качуровского до улицы Бориспольской.

Он отметил, что по прилегающим улицам движение транспорта затруднено.

Важно! Учтите эту информацию при планировании своего маршрута.