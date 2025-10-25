Про це інформував заступник начальника Департаменту патрульної поліції МВС Олексій Білошицький, пише 24 Канал.

Що відомо про зміну руху транспорту у Києві?

Білошицький звернувся до киян та попередив про зміни руху транспорту.

Рух транспорту перекритий:

  • вулицею Бориспільською (від вулиці Вересневої до провулка Надії Світличної).
  • провулком Ігоря Качуровського до вулиці Бориспільської.

Він наголосив, що прилеглими вулицями рух транспорту ускладнений.

Важливо! Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту.