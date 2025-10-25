Про це інформував заступник начальника Департаменту патрульної поліції МВС Олексій Білошицький, пише 24 Канал.
Що відомо про зміну руху транспорту у Києві?
Білошицький звернувся до киян та попередив про зміни руху транспорту.
Рух транспорту перекритий:
- вулицею Бориспільською (від вулиці Вересневої до провулка Надії Світличної).
- провулком Ігоря Качуровського до вулиці Бориспільської.
Він наголосив, що прилеглими вулицями рух транспорту ускладнений.
Важливо! Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту.