Про це інформував заступник начальника Департаменту патрульної поліції МВС Олексій Білошицький, пише 24 Канал.

Дивіться також Повітряну тривогу в усій Україні оголошували через загрозу балістики: триває атака "Шахедами"

Що відомо про зміну руху транспорту у Києві?

Білошицький звернувся до киян та попередив про зміни руху транспорту.

Рух транспорту перекритий:

вулицею Бориспільською (від вулиці Вересневої до провулка Надії Світличної).

провулком Ігоря Качуровського до вулиці Бориспільської.

Він наголосив, що прилеглими вулицями рух транспорту ускладнений.

Важливо! Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту.