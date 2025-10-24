Об итогах своей встречи с главой британского правительства Зеленский рассказал в соцсетях, передает 24 Канал.

Как украинский дрон-перехватчик оказался в Лондоне?

Во время встречи украинский и британский лидеры обсудили развитие оборонного сотрудничества и усиление давления на Россию.

Одним из ключевых результатов переговоров стала договоренность о производстве в Британии украинского дрона-перехватчика OCTOPUS, разработанного совместно с британскими учеными.



Один из экземпляров дрона Зеленский лично показал Стармеру / Фото Clash Report

Зеленский рассказал, что первая партия беспилотников уже одобрена для дальнейшего тестирования и использования в Украине.

По его словам, скоординированные действия союзников, в частности через "Коалицию желающих", направлены на поддержку Украины, в частности в вопросах безопасности, укрепления противовоздушной обороны, развития дальнобойного оружия и обеспечения энергетической стабильности.

Усиление санкционной политики должно подтолкнуть Россию к настоящим переговорам. Недавние пакеты санкций партнеров являются очень важными,

– подчеркнул президент Украины.

Что известно о визите Зеленского в Лондон?