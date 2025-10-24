Про підсумки своєї зустрічі з очільником британського уряду Зеленський розповів у соцмережах, передає 24 Канал.
Актуально Санкції, 5 000 ракет і використання активів РФ: "Коаліція охочих" розробила план підтримки Києва
Як український дрон-перехоплювач опинився в Лондоні?
Під час зустрічі український та британський лідери обговорили розвиток оборонної співпраці та посилення тиску на Росію.
Одним із ключових результатів перемовин стала домовленість про виробництво в Британії українського дрона-перехоплювача OCTOPUS, розробленого спільно з британськими вченими.
Один з екземплярів дрона Зеленський особисто показав Стармеру / Фото Clash Report
Зеленський розповів, що перша партія безпілотників уже схвалена для подальшого тестування та використання в Україні.
За його словами, скоординовані дії союзників, зокрема через "Коаліцію охочих", спрямовані на підтримку України, зокрема в питаннях безпеки, зміцнення протиповітряної оборони, розвитку далекобійної зброї та забезпечення енергетичної стабільності.
Посилення санкційної політики має підштовхнути Росію до справжніх переговорів. Нещодавні пакети санкцій партнерів є дуже важливими,
– підкреслив президент України.
Що відомо про візит Зеленського до Лондона?
Президент України цього року вже втретє провів зустріч із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Відомо, що на честь прибуття українського лідера до Віндзорського замку пролунав гімн України та королівський салют.
До того ж під час пресконференції глава британського уряду оголосив, що "Коаліція охочих" має намір посилити санкції проти Росії, зокрема обмеживши експорт нафти й газу.
Також планується спрямування заморожених російських активів на підтримку України. Водночас Київ отримає 5000 ракет і додаткову далекобійну зброю для зміцнення системи ППО.