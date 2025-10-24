Про підсумки своєї зустрічі з очільником британського уряду Зеленський розповів у соцмережах, передає 24 Канал.

Під час зустрічі український та британський лідери обговорили розвиток оборонної співпраці та посилення тиску на Росію.

Одним із ключових результатів перемовин стала домовленість про виробництво в Британії українського дрона-перехоплювача OCTOPUS, розробленого спільно з британськими вченими.



Один з екземплярів дрона Зеленський особисто показав Стармеру / Фото Clash Report

Зеленський розповів, що перша партія безпілотників уже схвалена для подальшого тестування та використання в Україні.

За його словами, скоординовані дії союзників, зокрема через "Коаліцію охочих", спрямовані на підтримку України, зокрема в питаннях безпеки, зміцнення протиповітряної оборони, розвитку далекобійної зброї та забезпечення енергетичної стабільності.

Посилення санкційної політики має підштовхнути Росію до справжніх переговорів. Нещодавні пакети санкцій партнерів є дуже важливими,

– підкреслив президент України.

Що відомо про візит Зеленського до Лондона?