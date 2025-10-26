Як відбуватиметься спільне виробництво дронів?
Україна переходить на новий рівень оборонного партнерства з Великою Британією, повідомляє 24 Канал з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова.
За його словами, у Лондоні в межах програми Build with Ukraine підписано домовленості між міністерствами оборони двох країн про спільне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів OCTOPUS-100. Це перший український бойовий дрон, який серійно виготовлятиметься у країні НАТО.
Ми розпочинаємо з експерименту – тобто експериментально ми до 1 000 дронв виробимо, а потім будемо масштабувати це до тієї кількості, яка нам потрібна. Велика Британія разом з нами працювала над цим проєктом, ми будемо виробляти ці перші партії на базі їх державних центрів,
– пояснив секретар РНБО.
Після виготовлення та тестування бойове застосування буде вже в Україні. Також відомо, що власниками прав на технологію є саме Україна.
Один з екземплярів дрона Зеленський особисто показав Стармеру / Фото Clash Report
Що відомо про виробництво зброї для України?
Понад 40% зброї на фронті виготовлено в Україні, і планується збільшити цей показник до 50% до кінця року. Україна активно починає виробляти дрони та ракети, зокрема Fire Point FP-1 та FP-5 "Фламінго", для ударів по території Росії.
Українська компанія FPRT запустить виробництво твердого ракетного палива в Данії 1 грудня, розташувавши завод поруч із авіабазою Скридструп. FPRT отримала данський номер CVR, створила вебсайт для проєкту в місті Военсі, а випробування проводитимуться поза заводом для підтримки національної оборони Данії.