Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
До теми Понад 1100 окупантів і 15 артилерійських систем: втрати ворога на 6 листопада
Яка ситуація на кожному з напрямків фронту?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 2 атаки росіян. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомб та здійснив 177 обстрілів, зокрема дев'ять – із реактивних систем залпового вогню.
Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового.
На Куп'янському напрямку зафіксовано 7 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Богуславка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.
Яка ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті
На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Колодязі, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве.
На Слов'янському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного та у бік Сіверська, Званівки. Загалом минулої доби відбулося 17 боєзіткнень.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр, Федорівка та у бік Ступочок.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка та Русин Яр.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 100 атак агресора у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта.
Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. У Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи CCO, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто,
– зазначили у Генштабі.
Що відбувається у Покровську: дивіться на карті
До речі, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів в етері 24 Каналу, що Росія сконцентрувала близько 170 тисяч військ на Покровському напрямку. Однак Україні вдається стримувати наступ ворога.
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожу штурмову дію у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Піддубне, Січневе, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка та Першотравневе.
Як змінився фронт біля Вербового: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Новомиколаївка, Успенівка, Охотниче та Зелений Гай.
На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили 2 ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Що відбувається у Покровську зараз?
У Генштабі ЗСУ 5 листопада розповідали, що наразі українські військові здійснюють заходи для блокування росіян, які намагаються проникнути та накопичуватися у Покровську. Також Сили оборони стараються протидіяти спробам закріпитися у місті.
Також штурмовики "Скеля" повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську. Під час операції один військовий отримав поранення.
Водночас аналітики DeepState писали, що через проникнення ворогу у Покровськ під загрозою опинився і сусідній Мирноград, який фактично "відділяється від зовнішнього світу". А його втрата, за словами експертів, буде "найбільшою прикрою серед усіх великих міст".