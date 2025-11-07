Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Де тривають бойові дії на 7 листопада?

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили 12 атак противника в районах Вовчанська, Кам'янки та у бік Дворічанського.

На Куп'янському напрямку 6 листопада відбулося 12 атак. Оборонці відбивали штурмові дії у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 9 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Борівська Андріївка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дружелюбівка.

На Слов'янському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку відбулося 2 бойові зіткнення в районах населених пунктів Новомаркове та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Федорівка, Шахове, Мирноград, Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новопавлівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія.

На Олександрівському напрямку окупанти вчора здійснили 10 атак у районах населених пунктів Січневе, Вороне, Соснівка, Солодке, Привільне, Павлівка, Вербове та Першотравневе.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 5 атак у районі Новомиколаївки та в напрямку Нового.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Які втрати у росіян?

Нагадаємо, що минулої доби росіяни втратили 1170 солдатів. Із техніки було знищено 1 засіб ППО, 1 танк, 13 артилерійських систем.