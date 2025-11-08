Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Яка ситуація на фронті на ранок 8 листопада?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські оборонці відбили 7 атак.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам'янки та в напрямку Дворічанського.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 9 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу Куп'янська, Піщаного, Борівської Андріївки та в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 7 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка, Торське, Зарічне та у напрямку населеного пункту Коровин Яр.

На Слов'янському напрямку агресор атакував поблизу населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Григорівка, Званівка, Виїмка. Загалом минулої доби відбулося 14 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно зупинили 4 ворожі атаки поблизу Міньківки та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку Іллінівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Червоний Яр, Гродівка, Даченське, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Новоекономічне та у напрямку населених пунктів Новопавлівка і Кучерів Яр.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 32 ворожі штурмові дії у районах населених пунктів Вербове, Січневе, Орестопіль, Павлівка, Новогригорівка, Нововасилівське, Рибне, Новомиколаївка та у напрямку Єгорівки та Тернуватого.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві атаки загарбників поблизу Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Які втрати у росіян?

За 7 листопада Сили оборони ліквідували 1190 російських солдатів. Також вони знищили 1 гелікоптер і один засіб ППО. Українська авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.