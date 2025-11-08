За минулу добу їм вдалося знищити 1190 російських військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Під прицілом нафтобази, склади і не тільки: ССО показали кадри ударів по об'єктах ворога в Криму
Скільки військових і техніки втратила Росія?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 150 100 (+1190);
- танків – 11 330 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 544 (+1);
- артилерійських систем – 34 321 (+20);
- РСЗВ – 1538 (+3);
- засобів ППО – 1239 (+1);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 928 (+250);
- крилатих ракет – 3918 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 795 (+72);
- спеціальної техніки – 3993 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу
Втрати Росії: що варто знати?
За словами Володимира Зеленського, у жовтні 2025 року російська армія зазнала рекордних втрат на фронті від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Лише завдяки роботі українських безпілотників у жовтні вдалося ліквідувати близько 25 тисяч російських військових, і ці втрати мають відеопідтвердження.
Окрім цього, українська авіація ліквідувала росіян, які вивісили російський прапор у Вовчанську. Українські військові зазначили, що російське командування кидає своїх солдатів на безглузді завдання, які коштують їм життя.
Також варто зауважити, що українські дрони атакують енергетичну інфраструктуру й систематично руйнують технологічні коридори, через які Москва отримує електроенергію. Зважаючи на це, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав в етері 24 Каналу, що до кінця року в Москві можуть початися блекаути.