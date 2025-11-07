Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ССО.

Як ССО били по нафтобазах росіян?

Вночі 6 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій вдарили по логістичних об'єктах агресора на території тимчасово окупованого півострова Крим.

Дрони ССО поцілили по нафтобазі "Гвардійська", що поблизу селища Гвардійськ, ТОТ Крим. Вказується, що було знищено резервуар РВС-400. В момент удару він був заповнений.

Водночас, у цьому ж районі, також були уражені 2 потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.

Крім цього, дрони ССО уразили і кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі й околиці, селище Бітумне.

Внаслідок цього, були знищені об'єкти резервуарного парку. Сталися численні загоряння.

Сили спеціальних операцій продовжують діяти асиметрично у протидії військовим потугам ворога,

– підкреслили в ССО.

ССО випалює нафтобази росіян в окупованому Криму: дивіться відео

