Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Що відомо про операції проти логістики ворога?

В ГУР МО розповіли, що рух спротиву "Свобода Росії" спалив десятки локомотивів на території країни-агресорки.

Рух спротиву кремлівському режиму "Свобода Росії" провів серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури противника,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що ці партизани активно діють від початку повномасштабної війни та наразі є одним з найбільших та найефективніших рухів спротиву в Росії.

Цілями ударів стали локомотиви, які загарбники використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки в ході війни проти України. Згоріли системи управління та електропостачання десятків машин, що забезпечували перевезення військових вантажів.

Удари суттєво сповільнили переміщення ворожих ресурсів та вплинули на стабільність забезпечення підрозділів армії Росії на фронті,

– кажуть розвідники.

Втрати росіян: останні новини