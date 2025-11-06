Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Смотрите также ВСУ уничтожили базу хранения и запуска "Шахедов" в Донецком аэропорту: взрывное видео

Что известно об операциях против логистики врага?

В ГУР МО рассказали, что движение сопротивления "Свобода России" сожгло десятки локомотивов на территории страны-агрессора.

Движение сопротивления кремлевскому режиму "Свобода России" провело серию успешных операций против логистической инфраструктуры противника,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что эти партизаны активно действуют с начала полномасштабной войны и сейчас являются одним из крупнейших и самых эффективных движений сопротивления в России.

Целями ударов стали локомотивы, которые захватчики используют для поставки вооружения, боеприпасов и техники в ходе войны против Украины. Сгорели системы управления и электроснабжения десятков машин, обеспечивающих перевозку военных грузов.

Удары существенно замедлили перемещение вражеских ресурсов и повлияли на стабильность обеспечения подразделений армии России на фронте,

– говорят разведчики.

Смотрите также Разведка Британии проанализировала потери России с начала вторжения в Украину

Потери россиян: последние новости