Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на бойцов ССО.

Смотрите также Не такая, как подают россияне: полковник запаса ВСУ оценил ситуацию в Покровске

Какая техника россиян уничтожена в Курской области?

В ночь на 4 октября Силы специальных операций провели работу в Курской области России, где оккупанты хранили свое вооружение. Обезвредить технику врага украинским защитникам помогло повстанческое движение "Черная Искра".

Так под атаку вблизи села Овсянниково попала транспортно-заряжательная машина для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Ее российская армия использовала для перевозки, заряжания и подготовки ракет к пуску. Фактически это оружие было одним из ключевых для запуска воздушных целей по Украине.

Кроме этого совместно с повстанцами удалось сжечь вражескую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь" недалеко от села Нижний Реутец. Эта небольшая система обнаруживала и сопровождала воздушные цели. Враг с помощью этой РЛС оборонял свои позиции и объекты.

Силы специальных операций Украины продолжают наносить "тысячи порезов" врагу, приближая его наступательный и стратегический крах,

– заявили воины украинских ССО.

Какое вооружение врага недавно уничтожено из-за атак?