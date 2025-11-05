Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на бійців ССО.

Яка техніка росіян знищена в Курській області?

У ніч проти 4 жовтня Сили спеціальних операцій провели роботу в Курській області Росії, де окупанти зберігали своє озброєння. Знешкодити техніку ворога українським захисникам допоміг повстанський рух "Черная Искра".

Так, під атаку поблизу села Овсянникове потрапила транспортно-заряджальна машина для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Її російська армія використовувала для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску. Фактично ця зброя була однією з ключових для запуску повітряних цілей по Україні.

Окрім цього, спільно з повстанцями вдалося спалити ворожу радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь" неподалік села Нижній Реутець. Ця невелика система виявляла й супроводжувала повітряні цілі. Ворог за допомогою цієї РЛС обороняв свої позиції та об'єкти.

Сили спеціальних операцій України продовжують завдавати "тисячі порізів" ворогу, наближаючи його наступальний та стратегічний крах,

– заявили воїни українських ССО.

Яке озброєння ворога нещодавно знищено через атаки?