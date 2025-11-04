Уперше це зробили на Слов'янському напрямку, але таке озброєння військові фіксували також і на Лиманщині. Як розповів 24 Каналу начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади, старший лейтенант Ростислав Ящишин, це важливе ураження.

Що відомо про дрон "Князь Вєщий Олег"?

Інформації щодо цього в мережі практично немає, про це не пишуть навіть на російських пабліках. Тож мовиться про озброєння, яке раніше не використовували.

Першим цей дрон збила 63 бригада, тоді зафіксували перше ураження. Це наша бригада, наші зенітники. Скажу чесно, що спершу ми самі не знали, що збили,

– розповів Ростислав Ящишин.

Тільки після такого дуже детального аналізу стало зрозуміло, що це новий російський розвідник "Вєщий Олег". Ймовірно, назва походить з історичних аналогій. Усім відомо, що коли князь Олег правив у Києві, то Москви ще навіть не існувало.

Росіяни люблять "заглиблюватися" в історію, хоча навіть не розуміють, що слова "Русь" і "Росія" – мають зовсім інші значення. Напевно через свою недалекість в історії, вони й назвали так дрон. Хоча раніше використовували зовсім інші назви.

Чому збиття є важливим для Сил оборони?

Мовиться про ураження одного з багатьох дронів-розвідників. Ймовірно, він був обладнаний новою системою спостереження. Загалом в українському небі літає дуже багато різних безпілотників: ударних, розвідувальних.

Вони намагаються знайти наші позиції, зрозуміти логістику. Це все ускладнює роботу українських військових, але попри це вони знищують російські цілі та роблять наше небо чистішим.

Ми прекрасно розуміємо, що зараз мало працюють танки, артилерія. Піхота й дрони – це дві основні складові, на яких тримаються війни,

– підкреслив офіцер.

Ба більше, різновидів дронів є надзвичайно багато. Вони їздять, літають, скидають вибухівку, їжу. Технології війни дуже сильно змінилися з 2022 року, тому очевидно, що всі засоби ворога потрібно знищувати, особливо розвідувальні.

