Так, нещодавно ВМС України атакували бурову установку "Сиваш", де перебував елітний спецпідрозділ росіян. У такий спосіб на концерті Кобзона з'явилися нові "глядачі", передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Які втрати росіян у війні на 4 листопада 2025 рік?

З початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:

особового складу – близько 1 145 670 (+840) осіб;

танків – 11 326 (+5);

бойових броньованих машин – 23 532 (+1);

артилерійських систем – 34 249 (+42);

РСЗВ – 1 535 (+1);

засоби ППО – 1 235 (+0);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 860 (+425);.

крилаті ракети – 3 918 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);.

автомобільна техніка та автоцистерни – 66 504 (+93);

спеціальна техніка – 3 990 (+1).

Втрати Росії на 4 листопада 2025 рік / Фото Генштаб

Що відомо про останні українські удари по ворогу?