Так, нещодавно ВМС України атакували бурову установку "Сиваш", де перебував елітний спецпідрозділ росіян. У такий спосіб на концерті Кобзона з'явилися нові "глядачі", передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Які втрати росіян у війні на 4 листопада 2025 рік?
З початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:
- особового складу – близько 1 145 670 (+840) осіб;
- танків – 11 326 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 532 (+1);
- артилерійських систем – 34 249 (+42);
- РСЗВ – 1 535 (+1);
- засоби ППО – 1 235 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 860 (+425);.
- крилаті ракети – 3 918 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 504 (+93);
- спеціальна техніка – 3 990 (+1).
Втрати Росії на 4 листопада 2025 рік / Фото Генштаб
Що відомо про останні українські удари по ворогу?
- У Росії в ніч проти 4 листопада чули вибухи у Курській, Воронезькій, Нижньогородській та Волгоградській областях. В мережі пишуть про приліт по електропідстанції у місті Рильськ, а також по НПЗ у місті Кстово.
- Українські військові уразили 5 підстанцій у Липецькій області загальною потужністю 5066 мегавольт-ампер.
- Спецпризначенці "Альфа" СБУ вдарили по ворожих складах на окупованих територіях, знищивши техніку та особовий склад.