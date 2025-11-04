Так, нещодавно ВМС України атакували бурову установку "Сиваш", де перебував елітний спецпідрозділ росіян. У такий спосіб на концерті Кобзона з'явилися нові "глядачі", передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Створили дефіцит пального для окупантів: ССО уразили логістику росіян на Луганщині

Які втрати росіян у війні на 4 листопада 2025 рік?

З початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:

  • особового складу – близько 1 145 670 (+840) осіб;
  • танків – 11 326 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 532 (+1);
  • артилерійських систем – 34 249 (+42);
  • РСЗВ – 1 535 (+1);
  • засоби ППО – 1 235 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 860 (+425);.
  • крилаті ракети – 3 918 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 504 (+93);
  • спеціальна техніка – 3 990 (+1).

Втрати Росії на 4 листопада 2025 рік / Фото Генштаб

Що відомо про останні українські удари по ворогу?

  • У Росії в ніч проти 4 листопада чули вибухи у Курській, Воронезькій, Нижньогородській та Волгоградській областях. В мережі пишуть про приліт по електропідстанції у місті Рильськ, а також по НПЗ у місті Кстово.
  • Українські військові уразили 5 підстанцій у Липецькій області загальною потужністю 5066 мегавольт-ампер.
  • Спецпризначенці "Альфа" СБУ вдарили по ворожих складах на окупованих територіях, знищивши техніку та особовий склад.