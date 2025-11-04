Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense News.
Які регіони Росії лідери за виробництвом дронів зараз?
Міністерство промисловості й торгівлі Росії запровадило рейтинг регіонів, що займаються виробництвом безпілотників. Його формуватимуть за 10 критеріями, серед яких – розвинена інфраструктура, доступ до фінансування та кількість штатних операторів дронів.
Журналісти наголошують, що із 2026 року участь у цьому рейтингу стане обов'язковою для всіх суб'єктів Росії.
Під час першого оцінювання у 2025 році участь узяли 47 регіонів. Найвищий результат отримала Республіка Башкортостан, а друге місце розділили Самарська, Сахалінська, Новгородська, Ульяновська та Ямало-Ненецька області. Москва посіла 9-ту позицію, а Санкт-Петербург – лише 12-ту, хоча саме це місто отримало найвищий бал за рівнем промислової інфраструктури.
Ініціатором створення рейтингу став заступник міністра промисловості й торгівлі Росії Василь Шпак. За його словами, це "суто цивільний проєкт", покликаний стимулювати розвиток нового сектору економіки на базі безпілотників.
Втім, Defense News наголошує, що більшість програм із виробництва дронів у Росії мають формально цивільне призначення, але фактично використовуються у військових цілях – зокрема у війні проти України. Йдеться як про продаж цивільних дронів для армії, так і про урядові ініціативи з навчання школярів конструювати та експлуатувати безпілотники.
Крім того, у 2023 році уряд Росії ухвалив масштабну програму розвитку безпілотної авіації до кінця десятиліття. На неї планують витратити від 8,2 до 12,4 мільярда доларів, а окремим проєктам у цій сфері обіцяють додаткове фінансування.
Як Росія наростила виробництво "Шахедів"?
Представник ГУР Андрій Юсов у вересні розповідав, що нині виробничі потужності Росії дозволяють їй випускати до 2 700 дронів типу "Шахед" на місяць. Однак як пояснив Юсов, Росія технічно не здатна щоденно випускати по Україні тисячі "Шахедів".
Водночас CNN писало, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників "Шахед" до понад 6 тисяч на місяць. Виготовлення відповідних засобів на місці є для Москви набагато дешевшим варіантом, ніж купувати ці безпілотники безпосередньо в Ірану.
Окрім того, NYT писало, що Україна активно збиває російські дрони, але через зростальну кількість БпЛА і їх вдосконалення, зокрема посилення здатності обходити ППО, країна стикається з викликами в захисті своєї інфраструктури.