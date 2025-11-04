Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense News.

Які регіони Росії лідери за виробництвом дронів зараз?

Міністерство промисловості й торгівлі Росії запровадило рейтинг регіонів, що займаються виробництвом безпілотників. Його формуватимуть за 10 критеріями, серед яких – розвинена інфраструктура, доступ до фінансування та кількість штатних операторів дронів.

Журналісти наголошують, що із 2026 року участь у цьому рейтингу стане обов'язковою для всіх суб'єктів Росії.

Під час першого оцінювання у 2025 році участь узяли 47 регіонів. Найвищий результат отримала Республіка Башкортостан, а друге місце розділили Самарська, Сахалінська, Новгородська, Ульяновська та Ямало-Ненецька області. Москва посіла 9-ту позицію, а Санкт-Петербург – лише 12-ту, хоча саме це місто отримало найвищий бал за рівнем промислової інфраструктури.

Ініціатором створення рейтингу став заступник міністра промисловості й торгівлі Росії Василь Шпак. За його словами, це "суто цивільний проєкт", покликаний стимулювати розвиток нового сектору економіки на базі безпілотників.

Втім, Defense News наголошує, що більшість програм із виробництва дронів у Росії мають формально цивільне призначення, але фактично використовуються у військових цілях – зокрема у війні проти України. Йдеться як про продаж цивільних дронів для армії, так і про урядові ініціативи з навчання школярів конструювати та експлуатувати безпілотники.

Крім того, у 2023 році уряд Росії ухвалив масштабну програму розвитку безпілотної авіації до кінця десятиліття. На неї планують витратити від 8,2 до 12,4 мільярда доларів, а окремим проєктам у цій сфері обіцяють додаткове фінансування.

Як Росія наростила виробництво "Шахедів"?