Какие регионы России лидеры по производству дронов сейчас?

Министерство промышленности и торговли России ввело рейтинг регионов, занимающихся производством беспилотников. Его будут формировать по 10 критериям, среди которых – развитая инфраструктура, доступ к финансированию и количество штатных операторов дронов.

Журналисты отмечают, что с 2026 года участие в этом рейтинге станет обязательным для всех субъектов России.

Во время первого оценивания в 2025 году участие приняли 47 регионов. Самый высокий результат получила Республика Башкортостан, а второе место разделили Самарская, Сахалинская, Новгородская, Ульяновская и Ямало-Ненецкая области. Москва заняла 9-ю позицию, а Санкт-Петербург – лишь 12-ю, хотя именно этот город получил самый высокий балл по уровню промышленной инфраструктуры.

Инициатором создания рейтинга стал заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак. По его словам, это "чисто гражданский проект", призван стимулировать развитие нового сектора экономики на базе беспилотников.

Впрочем, Defense News отмечает, что большинство программ по производству дронов в России имеют формально гражданское назначение, но фактически используются в военных целях – в частности в войне против Украины. Речь идет как о продаже гражданских дронов для армии, так и о правительственных инициативах по обучению школьников конструировать и эксплуатировать беспилотники.

Кроме того, в 2023 году правительство России приняло масштабную программу развития беспилотной авиации до конца десятилетия. На нее планируют потратить от 8,2 до 12,4 миллиарда долларов, а отдельным проектам в этой сфере обещают дополнительное финансирование.

