Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью "Новости.Live", передает 24 Канал.
Что известно о наращивании производства "Шахедов"?
По словам Андрея Юсова, сейчас производственные мощности России позволяют ей выпускать до 2 700 дронов типа "Шахед" в месяц.
Кроме ударных БпЛА, страна агрессорка также производит значительное количество так называемых "обманок" – дронов без боевой части, которые применяют для истощения украинской противовоздушной обороны. Однако представитель ГУР отмечает, что Россия технически не способна ежедневно выпускать тысячи "Шахедов".
Но мы видим сотни "Шахедов" в комбинированных атаках вместе с ракетами. Массированные удары – это серьезный вызов для наших сил противовоздушной и противоракетной обороны. И это также вызов для наших партнеров, которые должны помогать защищать украинское небо,
– добавил Юсов.
Россия атакует Украину дронами: коротко о главном
- По данным ГУР, россияне пытаются перенимать украинский опыт в применении морских дронов. Однако сталкиваются с проблемами.
- В то же время стране-агрессору уже удалось нанести удар по среднему разведывательному кораблю "Симферополь" украинских военных. В результате атаки погибли двое украинских моряков, еще несколько человек считаются пропавшими без вести. Этот случай, произошедший 28 августа, стал едва ли не первым, когда враг успешно применил морские беспилотники.
- Кроме этого, захватчики также атакуют Украину реактивными "Шахедами". Такие дроны имеют скорость полета до 600 километров в час, что затрудняет их перехват. Однако украинская ПВО адаптируется к новым угрозам.