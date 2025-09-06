Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтервʼю "Новини.Live", передає 24 Канал.

Новини до теми Модернізований "Шахед" знайшли в Україні: в чому його особливість

Що відомо про нарощення виробництва "Шахедів"?

За словами Андрія Юсова, нині виробничі потужності Росії дозволяють їй випускати до 2 700 дронів типу "Шахед" на місяць.

Окрім ударних БпЛА, країна агресорка також виготовляє значну кількість так званих "обманок" – дронів без бойової частини, які застосовують для виснаження української протиповітряної оборони. Однак представник ГУР зазначає, що Росія технічно не здатна щоденно випускати тисячі "Шахедів".

Але ми бачимо сотні "Шахедів" у комбінованих атаках разом із ракетами. Масовані удари – це серйозний виклик для наших сил протиповітряної та протиракетної оборони. І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати захищати українське небо,

– додав Юсов.

Росія атакує Україну дронами: коротко про головне