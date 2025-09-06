Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтервʼю "Новини.Live", передає 24 Канал.
Що відомо про нарощення виробництва "Шахедів"?
За словами Андрія Юсова, нині виробничі потужності Росії дозволяють їй випускати до 2 700 дронів типу "Шахед" на місяць.
Окрім ударних БпЛА, країна агресорка також виготовляє значну кількість так званих "обманок" – дронів без бойової частини, які застосовують для виснаження української протиповітряної оборони. Однак представник ГУР зазначає, що Росія технічно не здатна щоденно випускати тисячі "Шахедів".
Але ми бачимо сотні "Шахедів" у комбінованих атаках разом із ракетами. Масовані удари – це серйозний виклик для наших сил протиповітряної та протиракетної оборони. І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати захищати українське небо,
– додав Юсов.
Росія атакує Україну дронами: коротко про головне
- За даними ГУР, росіяни намагаються переймати український досвід у застосуванні морських дронів. Проте стикаються з проблемами.
- Водночас країні-агресорці вже вдалося завдати удару по середньому розвідувальному кораблю "Сімферополь" українських військових. Унаслідок атаки загинули двоє українських моряків, ще кілька людей вважаються зниклими безвісти. Цей випадок, що стався 28 серпня, став чи не першим, коли ворог успішно застосував морські безпілотники.
- Окрім цього, загарбники також атакують Україну реактивними "Шахедами". Такі дрони мають швидкість польоту до 600 кілометрів за годину, що ускладнює їх перехоплення. Проте українська ППО адаптується до нових загроз.