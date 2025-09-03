Про це пише 24 Канал з посиланням на військового Сергія Флеша.

Дивіться також В Україні діють секретні заводи дронів, – Politico

Що відомо про оновлені "Шахеди"?

Військові вже знаходять в Україні оновлені російські дрони з антенами. Ворог запускає їх для атак по українській інфраструктурі та може керувати ними в режимі реального часу. Нові "Шахеди" оснащені камерами та радіокеруванням серії "Ь".

За допомогою системи спостереження, ворог може наводити БпЛА, перебуваючи на території Росії. На дроні, який впав, було чітко помітно антени на крилах. А от модеми та камери знайти не вдалося, адже, за словами Флеша, вони розбиваються та згорають.

Модернізований "Шахед" з камерою / Фото зі сторінки Сергія Флеша

Хто не в курсі, це нова версія "Шахеда", який може керуватися онлайн з Росії, може вести розвідку та атакувати навіть цілі у русі,

– повідомив військовий.

Як Росія модернізувала "Шахеди"?