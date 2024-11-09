Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, як російські загарбники намагаються удосконалити безпілотники.

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Модифікація "Шахедів"

Росіяни полегшили двигун "Шахеда" – закупляють його без маховика, що вплинуло на його вагу. Зараз намагаються розробити для БпЛА пневмо катапульту, а не порохову. Крім того, окупанти зробили корпус дрона майже весь з полімерних матеріалів, що знову ж таки полегшує його.

Однак через ці полегшення ворог збільшує бойовий заряд "Шахеда",

– зазначив Жданов.

Деякі безпілотники обладнують засобами супутникового інтернету. Зокрема, окупанти можуть встановлювати Starlink для зворотного зв'язку й ці "Шахеди" ведуть розвідувальну роботу під час польоту над нашою територією.

А потім у зведенні Повітряних сил ми іноді бачимо, що один – два "Шахеди" повернулися до Росії або залетіли на територію Білорусі й начебто там зникли,

– додав військовий експерт.

Росія розраховує на максимальну кількість жертв серед цивільного населення. Тож, з'явилися "Шахеди", на які росіяни встановлюють термобаричний боєприпас.

Це означатиме, що якщо людина навіть сховалася за дві стіни, руйнувань недостатньо для того, щоб її травмувати або вбити, але термобаричний, чи об'ємнодетонуючий вибух її гарантовано вб'є,

– мовив Жданов.

У Defence Express розповіли, у чому головна небезпека "Шахеда" з термобаричною бойовою частиною.