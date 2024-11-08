США, Німеччина, Швейцарія – з таких країн походять деталі, якими росіяни начиняють свої машини смерті. Інформацію передає 24 Канал з посиланням на War & Sanctions. Раніше ми докладно писали, що можна знайти на порталі War & Sanctions.

Важливо знати Скидатимуть КАБи на українські міста: чим небезпечні нові російські БпЛА С-70 "Охотнік"

З чого складається БпЛА "Охотнік"

6 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало на порталі War & Sanctions 30 компонентів "новітнього" російського БпЛА С-70 "Охотник", що втратив керування та був збитий 5 жовтня 2024 року неподалік міста Костянтинівка Донецької області. Як і будь-яка інша російська зброя, російський "стелс з штучним інтелектом" не може літати без іноземних компонентів: Analog Devices, Texas Instruments та Xilinx-AMD (США), Infineon Technologies (Німеччина), STMicroelectronics (Швейцарія) тощо,

– повідомили розвідники.

Залишки дрона "Охотнік" / Фото надані ГУР

Окупанти мали лише чотири прототипи С-70 "Охотник". Вартість кожного становить близько 15 мільйонів доларів. Тепер на порталі War & Sanctions можна детально ознайомитися з електронною компонентною базою одного з них.

У ГУР докладно проаналізували іноземні деталі в БпЛА "Охотнік" / Скриншоти 24 Каналу

"Виробники ідентифікованих компонентів та весь цивілізований світ мають вжити заходів для блокування поставок технологій для російської машини смерті. "Охотник", серед іншого, є носієм авіаційних бомб УМПБ Д-30, якими Росія знищує цивільну інфраструктуру України", – наголосили в ГУР.



"Охотнік" скидає авіабомбу на випробуваннях / Скриншот 24 Каналу

Росіяни активно використовують іноземні компоненти у зброї. Наприклад, за повідомленням Володимира Зеленського, за жовтень у "Шахедах" використали 170 тисяч іноземних компонентів.