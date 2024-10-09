5 жовтня на Донеччині був збитий дуже дивний та рідкісний російський "аналоговнєт" С-70 "Охотнік", який сам несподівано став здобиччю. Що це таке, скільки такого "добра" в росіян та чи здатні вони виробляти цю зброю у великій кількості – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Російський безпілотник С-70

С-70 – це російський безпілотник. Самі росіяни часто називають його частиною проєкту літака шостого покоління (стелс БпЛА, який працює в парі з літаком як супутник та бере на себе частину його функцій, наразі жодна країна не має подібного технологічного рішення, найближче до нього США).

Насправді доволі дивно, що росіяни взагалі щось говорять про літаки 6-го покоління, бо самі не навчилися нормально будувати навіть літаки 5-го. Адже заявлений ними Су-57 як літак 5-го покоління не відповідає вимогам літального апарату такого стандарту. При цьому Су-57 Росія має дуже в обмеженій кількості, не використовує ці літаки за функціональним призначенням і лише зрідка застосовує їх для пусків ракет Х-59 і Х-69.

Все те саме стосується і С-70, бо цих безпілотників у росіян було лише декілька (можливо, 4), вони їх так само берегли, але все одно не догледіли. Нині уламки "Охотніка" впали на територію, підконтрольну ЗСУ в районі Костянтинівки (Донецька область). Їх все ще досліджують українські спеціалісти.

За даними видання Forbes, після падіння БпЛА російські військові відразу ж завдали удару ракетою "Іскандер" на місце події. Метою цього було знищення уламків.



Експерти видання стверджують, що "ці ракети дефіцитні й дорогі, і відволікання однієї з них від кампанії проти міст України свідчить, що це була високопріоритетна мета".



Збитий "Охотнік" / Колаж Defense Express

Що відомо про БпЛА С-70 "Охотнік"

С-70 – це безпілотник, який, як заявлено, може використовуватись як ударний, так і для розвідки. Зробили його росіяни на базі вже названого Су-57 та із застосуванням використаних у літаку російських стелс-технологій (більшість експертів обґрунтовано вважають їх фікцією імені Шойгу).

БпЛА цей експериментальний і всього було 3 або 4 готових до використання С-70 (точніше – ці БпЛА мали бути побудовані для фінальних випробувань на кінець 2023 рок). Тепер їх залишилось на один менше. Причому знищення ми всі бачили на відео, а як справи в решти (і чи існують вони взагалі), наразі невідомо.

У теорії С-70 має працювати в парі зі Су-57 і дистанційно (але лише по радіозв'язку – за допомогою РЛС Н036 "Бєлка") керуватись пілотом літака як супутник. При цьому на вже легендарному відео знищення С-70 "самострілом" займається чомусь не Су-57, а Су-34. Можливо, це були якісь дуже важливі випробування і "щось" пішло не так і "картинки перемоги" не вийшло. Точніше, вийшло, але є нюанс.

Чому російський "Охотнік" нагадує американський Х-47В

Варто визнати, росіяни здивували – таку дивну штуку ще ніхто не збивав. Проте багато дивного і в самому проєкті С-70. Він дуже нагадує американський палубний безпілотник ​​Х-47В і вочевидь задумувався російськими інженерами як його аналог.



Американський палубний безпілотник ​​Х-47В / Фото US Army

Так, росіянам вдалося повторити форми американського БпЛА, але щодо начинки є дуже великі сумніви, бо такий літальний апарат вимагає унікальної інтеграції системи штучного інтелекту, яка візьме на себе все управління та буде здатна діяти як автономно, так і в межах інтегрованої мережево-центрічної системи бою. Наразі росіяни просто не здатні створити відповідну електроніку для такої складної машини.

Тому на виході вийшла 20-тонна бандура, яка просто перевозить російські бомби, але втрачає управління, як тільки потрапляє в зону протидії РЕБ. Власне, тому С-70 і збили самі росіяни (бо боялися, що такий "аналоговнєт" потрапить до ЗСУ).

Отже, С-70 – це швидше навіть не аналог американського БпЛА і не частина проєкту літака шостого покоління, а спроба більш відсталої цивілізації зробити щось схоже. В етнографії це називається карго-культ.

С-70 "Охотнік" – можливі характеристики

розробник – ДКБ Сухого (Росія);

виробник – Новосибірський авіаційний завод (Росія);

тип – важкий ударний БпЛА / потенційно – розвідник;

статус – прототип;

розмахом крила – 19 метрів;

злітна вага – 20 – 25 тонн;

дальність польоту – понад 3 500 кілометрів;

корисне навантаження – 2,8 тонни;

відоме озброєння – ФАБ-500, УМПБ Д-30;

можлива ціна – 15 – 20 мільйонів доларів.



С-70 "Охотнік" / Фото росЗМІ

Чи може Росія запустити С-70 у серійне виробництво

Розробка С-70 ведеться з 2011 року, а випробування тривають з 2019-го і досі не завершені, але попри оптимізм пропагандистів літальний апарат не запущений в серію, а нині в умовах санкцій та втрати зразка ледь не в режимі онлайн – схоже, що й не буде.

Єдина реальність, в якій ще можливий варіант обмеженого, але умовно масового випуску, – виробництво прототипів у форматі "працюємо з тим, що вже є". На такий варіант вказують експерти українського видання Defence Express, які припускають, що росіяни як пропагандистський трюк можуть оголосити С-70 вже готовим і випустять серію БпЛА з обмеженими функціями. Вони можуть стати носіями планерувальних бомб – тих самих КАБів.



С-70 "Охотнік" / Скриншот

Наразі відомо, що під час тестових польотів БпЛА скидав ФАБ-500. Також на місці падіння збитого на Донеччині апарату були виявлені рештки коригованої авіабомби УМПБ Д-30. Це вказує на те, що росіяни можуть готувати цей БпЛА саме як бомбардувальник.

У такому випадку, що робити з С-70, нам підказали самі росіяни. Збивати. Адже доведено, що він гарно вибухає та ефектно падає на землю.