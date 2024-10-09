5 октября в Донецкой области был сбит очень странный и редкий российский "аналоговнет" С-70 "Охотник", который сам неожиданно стал добычей. Что это такое, сколько такого "добра" у россиян и способны ли они производить это оружие в большом количестве – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также В Донецкой области сбили новейший российский С-70 "Охотник" – что о нем известно

Российский беспилотник С-70

С-70 – это российский беспилотник. Сами россияне часто называют его частью проекта самолета шестого поколения (стелс БПЛА, который работает в паре с самолетом как спутник и берет на себя часть его функций, пока ни одна страна не имеет подобного технологического решения, ближе всего к нему США).

На самом деле довольно странно, что россияне вообще что-то говорят о самолетах 6-го поколения, потому что сами не научились нормально строить даже самолеты 5-го. Ведь заявленный ими Су-57 как самолет 5-го поколения не соответствует требованиям летательного аппарата такого стандарта. При этом Су-57 Россия имеет очень в ограниченном количестве, не использует эти самолеты по функциональному назначению и лишь изредка применяет их для пусков ракет Х-59 и Х-69.

Все то же касается и С-70, потому что этих беспилотников у россиян было лишь несколько (возможно, 4), они их так же берегли, но все равно не досмотрели. Сейчас обломки "Охотника" упали на территорию, подконтрольную ВСУ в районе Константиновки (Донецкая область). Их все еще исследуют украинские специалисты.

По данным издания Forbes, после падения БПЛА российские военные сразу же нанесли удар ракетой "Искандер" на место происшествия. Целью этого было уничтожение обломков.



Эксперты издания утверждают, что "эти ракеты дефицитные и дорогие, и отвлечение одной из них от кампании против городов Украины свидетельствует, что это была высокоприоритетная цель".



Сбитый "Охотник" / Коллаж Defense Express

Что известно о БПЛА С-70 "Охотник"

С-70 – это беспилотник, который, как заявлено, может использоваться как ударный, так и для разведки. Сделали его россияне на базе уже названного Су-57 и с применением использованных в самолете российских стелс-технологий (большинство экспертов обоснованно считают их фикцией имени Шойгу).

БПЛА этот экспериментальный и всего было 3 или 4 готовых к использованию С-70 (точнее – эти БПЛА должны были быть построены для финальных испытаний на конец 2023 года). Теперь их осталось на один меньше. Причем уничтожение мы все видели на видео, а как дела у остальных (и существуют ли они вообще), пока неизвестно.

В теории С-70 должен работать в паре с Су-57 и дистанционно (но только по радиосвязи – с помощью РЛС Н036 "Белка") управляться пилотом самолета как спутник. При этом на уже легендарном видео уничтожения С-70 "самострелом" занимается почему-то не Су-57, а Су-34. Возможно, это были какие-то очень важные испытания и "что-то" пошло не так и "картинки победы" не получилось. Точнее, получилось, но есть нюанс.

Почему российский "Охотник" напоминает американский Х-47В

Стоит признать, россияне удивили – такую странную штуку еще никто не сбивал. Однако много странного и в самом проекте С-70. Он очень напоминает американский палубный беспилотник Х-47В и явно задумывался российскими инженерами как его аналог.



Американский палубный беспилотник Х-47В / Фото US Army

Так, россиянам удалось повторить формы американского БПЛА, но по начинке есть очень большие сомнения, потому что такой летательный аппарат требует уникальной интеграции системы искусственного интеллекта, которая возьмет на себя все управление и будет способна действовать как автономно, так и в пределах интегрированной сетево-центрической системы боя. Сейчас россияне просто не способны создать соответствующую электронику для такой сложной машины.

Поэтому на выходе получилась 20-тонная бандура, которая просто перевозит российские бомбы, но теряет управление, как только попадает в зону противодействия РЭБ. Собственно, поэтому С-70 и сбили сами россияне (потому что боялись, что такой "аналоговнет" попадет к ВСУ).

Таким образом, С-70 – это скорее даже не аналог американского БПЛА и не часть проекта самолета шестого поколения, а попытка более отсталой цивилизации сделать что-то похожее. В этнографии это называется карго-культ.

С-70 "Охотник" – возможные характеристики

разработчик – ГКБ Сухого (Россия);

производитель – Новосибирский авиационный завод (Россия);

тип – тяжелый ударный БПЛА / потенциально – разведчик;

статус – прототип;

размахом крыла – 19 метров;

взлетный вес – 20 – 25 тонн;

дальность полета – более 3 500 километров;

полезная нагрузка – 2,8 тонны;

известное вооружение – ФАБ-500, УМПБ Д-30;

возможная цена – 15 – 20 миллионов долларов.



С-70 "Охотник" / Фото росСМИ

Может ли Россия запустить С-70 в серийное производство

Разработка С-70 ведется с 2011 года, а испытания продолжаются с 2019-го и до сих пор не завершены, но несмотря на оптимизм пропагандистов летательный аппарат не запущен в серию, а сейчас в условиях санкций и потери образца чуть ли не в режиме онлайн – похоже, что и не будет.

Единственная реальность, в которой еще возможен вариант ограниченного, но условно массового выпуска, – производство прототипов в формате "работаем с тем, что уже есть". На такой вариант указывают эксперты украинского издания Defence Express, которые предполагают, что россияне в качестве пропагандистского трюка могут объявить С-70 уже готовым и выпустят серию БПЛА с ограниченными функциями. Они могут стать носителями планирующих бомб – тех самых КАБов.



С-70 "Охотник" / Скриншот

На данный момент известно, что во время тестовых полетов БПЛА сбрасывал ФАБ-500. Также на месте падения сбитого в Донецкой области аппарата были обнаружены остатки корректируемой авиабомбы УМПБ Д-30. Это указывает на то, что россияне могут готовить этот БПЛА именно как бомбардировщик.

В таком случае, что делать с С-70, нам подсказали сами россияне. Сбивать. Ведь доказано, что он хорошо взрывается и эффектно падает на землю.