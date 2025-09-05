Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командира спецподразделения ГУР Group13 под псевдонимом "Тринадцатый", слова которого передает Укринформ.

Как россияне применяют свои морские дроны?

После того, как российская армия поразила корабль украинских военных, наши защитники будут готовить противодействие таким атакам. Этот случай, произошедший 28 августа, стал едва ли не первым, когда враг успешно применил морские беспилотники. Россияне продемонстрировали, что частично позаимствовали опыт Вооруженных Сил Украины.

У них есть существенные проблемы, которые я не буду озвучивать. Будем работать над тем, чтобы это (удары по кораблям ВМС ВСУ – 24 Канал) не повторялось,

– рассказал "Тринадцатый".

Российские дроны нанесли удар по среднему разведывательному кораблю "Симферополь". Враг применил в устье Дуная для удара быстроходный безэкипажный катер. В результате атаки погибли двое украинских моряков, а несколько человек считаются пропавшими без вести.

