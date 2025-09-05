Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командира спецподразделения ГУР Group13 под псевдонимом "Тринадцатый", слова которого передает Укринформ.
К теме Поражение украинского корабля "Симферополь": стало известно имя одного из павших моряков
Как россияне применяют свои морские дроны?
После того, как российская армия поразила корабль украинских военных, наши защитники будут готовить противодействие таким атакам. Этот случай, произошедший 28 августа, стал едва ли не первым, когда враг успешно применил морские беспилотники. Россияне продемонстрировали, что частично позаимствовали опыт Вооруженных Сил Украины.
У них есть существенные проблемы, которые я не буду озвучивать. Будем работать над тем, чтобы это (удары по кораблям ВМС ВСУ – 24 Канал) не повторялось,
– рассказал "Тринадцатый".
Российские дроны нанесли удар по среднему разведывательному кораблю "Симферополь". Враг применил в устье Дуная для удара быстроходный безэкипажный катер. В результате атаки погибли двое украинских моряков, а несколько человек считаются пропавшими без вести.
Применение украинских дронов по российским целям: последние новости
В августе бойцы ВМС ВСУ уничтожили российский пункт базирования БпЛА "Форпост" на аэродроме "Херсонес" в Севастополе. Там враг хранил дроны Mohajer-6 и два БПЛА "Форпост", которые использовались для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.
Командир Group 13 рассказал, что особенно запомнил удар дронов по ракетному кораблю "Ивановец", который поразили еще в феврале 2024 года. По его словам, это было редкое судно. По меньшей мере 40 человек, которые были на борту, тогда погибли.
Украина в начале мая сбила два самолета Су-30 над Черным морем с помощью дронов Magura V7. Это была историческая операция, во время которой морские дроны впервые поразили воздушные цели, что затруднило движение самолетов России над Черным морем.