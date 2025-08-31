О печальном известии сообщил председатель Ивановского поселкового совета Березовского района Одесской области Виктор Лобач, передает 24 Канал.
Кто погиб на корабле-разведчике "Симферополь"?
В ВМС ВСУ 28 августа сообщили о поражении россиянами украинского корабля на Дунае. Там погиб 24-летний старший матрос Дмитрий Андриечко. Моряк проживал в селе Малиновка Одесской области, был первым ребенком в семье, с детства отличался активностью, сообразительностью и искренним сердцем.
С юных лет имел сильный характер и чувство справедливости. Именно эти черты привели его в ряды украинского войска, где он преданно, мужественно, до последнего вздоха нес службу с января 2023 года, пока его жизнь трагически не оборвалась,
– написал Виктор Лобач.
Полеглый матрос успешно учился, занимался греко-римской борьбой, творчеством и имел много друзей. После окончания Барановского лицея учился в морском училище и в 2019 году был призван на срочную службу.
Поселковый голова выразил соболезнования родителям, брату, сестре и другим близким погибшего.
"Пусть память о его мужестве, преданность и светлую душу всегда будет оставаться с вами и поддерживает в это трудное время", – отметил Лобач.
Моряк будет похоронен на центральном кладбище в селе Бузиново. Дату и время захоронения сообщат позже.
Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего украинского моряка. Вечная память Дмитрию Андриечко..
Что известно о поражении корабля "Симферополь"?
28 августа стало известно, что один из кораблей ВМС ВСУ был поражен русскими.
На следующий день представитель Плетенчук сообщил, что количество погибших возросло до двух человек, а еще несколько моряков считаются пропавшими без вести.
Россияне заявили о якобы затоплении украинского корабля, однако в ВМС пока не могут подтвердить эту информацию.
"Симферополь" – средний разведывательный корабль проекта "Лагуна" ВМС Украины. Спущен на воду 23 апреля 2019 года, в состав флота введен в 2021 году.