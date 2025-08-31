О печальном известии сообщил председатель Ивановского поселкового совета Березовского района Одесской области Виктор Лобач, передает 24 Канал.

Кто погиб на корабле-разведчике "Симферополь"?

В ВМС ВСУ 28 августа сообщили о поражении россиянами украинского корабля на Дунае. Там погиб 24-летний старший матрос Дмитрий Андриечко. Моряк проживал в селе Малиновка Одесской области, был первым ребенком в семье, с детства отличался активностью, сообразительностью и искренним сердцем.

С юных лет имел сильный характер и чувство справедливости. Именно эти черты привели его в ряды украинского войска, где он преданно, мужественно, до последнего вздоха нес службу с января 2023 года, пока его жизнь трагически не оборвалась,

– написал Виктор Лобач.

Полеглый матрос успешно учился, занимался греко-римской борьбой, творчеством и имел много друзей. После окончания Барановского лицея учился в морском училище и в 2019 году был призван на срочную службу.

Поселковый голова выразил соболезнования родителям, брату, сестре и другим близким погибшего.

"Пусть память о его мужестве, преданность и светлую душу всегда будет оставаться с вами и поддерживает в это трудное время", – отметил Лобач.

Моряк будет похоронен на центральном кладбище в селе Бузиново. Дату и время захоронения сообщат позже.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего украинского моряка. Вечная память Дмитрию Андриечко..

Что известно о поражении корабля "Симферополь"?