Про сумну звістку повідомив голова Іванівської селищної ради Березівського району Одеської області Віктор Лобач, передає 24 Канал.

Хто загинув на кораблі-розвіднику "Сімферополь"?

У ВМС ЗСУ 28 серпня повідомили про ураження росіянами українського корабля на Дунаї. Там загинув 24-річний старший матрос Дмитро Андрієчко. Моряк проживав у селі Малинівка на Одещині, був першою дитиною у родині, з дитинства вирізнявся активністю, кмітливістю та щирим серцем.

З юних років мав сильний характер і відчуття справедливості. Саме ці риси привели його у лави українського війська, де він віддано, мужньо, до останнього подиху ніс службу з січня 2023 року, поки його життя трагічно не обірвалося,
– написав Віктор Лобач.

Полеглий матрос успішно навчався, займався греко-римською боротьбою, творчістю та мав багато друзів. Після закінчення Баранівського ліцею навчався у морському училищі та у 2019 році був призваний на строкову службу.

Селищний голова висловив співчуття батькам, брату, сестрі та іншим близьким загиблого.

"Нехай пам'ять про його мужність, відданість і світлу душу завжди залишатиметься з вами та підтримує у цей важкий час", – зазначив Лобач.

Моряк буде похований на центральному кладовищі в селі Бузинове. Дату та час поховання повідомлять пізніше.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним і близьким загиблого українського моряка. Вічна пам'ять Дмитру Андрієчку…

Що відомо про ураження корабля "Сімферополь"?

  • 28 серпня стало відомо, що один із кораблів ВМС ЗСУ був уражений росіянами.

  • Наступного дня речник Плетенчук повідомив, що кількість загиблих зросла до двох осіб, а ще кілька моряків вважаються зниклими безвісти.

  • Росіяни заявили про нібито затоплення українського корабля, проте у ВМС наразі не можуть підтвердити цю інформацію.

  • "Сімферополь" – середній розвідувальний корабель проєкту "Лагуна" ВМС України. Спущений на воду 23 квітня 2019 року, до складу флоту введений у 2021 році.