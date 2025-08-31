Про сумну звістку повідомив голова Іванівської селищної ради Березівського району Одеської області Віктор Лобач, передає 24 Канал.

Хто загинув на кораблі-розвіднику "Сімферополь"?

У ВМС ЗСУ 28 серпня повідомили про ураження росіянами українського корабля на Дунаї. Там загинув 24-річний старший матрос Дмитро Андрієчко. Моряк проживав у селі Малинівка на Одещині, був першою дитиною у родині, з дитинства вирізнявся активністю, кмітливістю та щирим серцем.

З юних років мав сильний характер і відчуття справедливості. Саме ці риси привели його у лави українського війська, де він віддано, мужньо, до останнього подиху ніс службу з січня 2023 року, поки його життя трагічно не обірвалося,

– написав Віктор Лобач.

Полеглий матрос успішно навчався, займався греко-римською боротьбою, творчістю та мав багато друзів. Після закінчення Баранівського ліцею навчався у морському училищі та у 2019 році був призваний на строкову службу.

Селищний голова висловив співчуття батькам, брату, сестрі та іншим близьким загиблого.

"Нехай пам'ять про його мужність, відданість і світлу душу завжди залишатиметься з вами та підтримує у цей важкий час", – зазначив Лобач.

Моряк буде похований на центральному кладовищі в селі Бузинове. Дату та час поховання повідомлять пізніше.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним і близьким загиблого українського моряка. Вічна пам'ять Дмитру Андрієчку…

Що відомо про ураження корабля "Сімферополь"?