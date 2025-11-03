Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эксклюзивное интервью с "Юнгой".

Что рассказала "Юнга" о своей первой цели?

Военнослужащая рассказала, что на первом направлении, на котором она служила, было очень много российской техники.

"Очень часто заезжали туда колонны, БТР и танчики – это была обыденность. И пехотные группы там были. И, помню, минометы врага очень наносили нам вред, пока мы их не нашли и не уничтожили дронами", – вспоминает девушка.

Она заметила, что потом было приятно слушать перехват разговоров с вражеской стороны.

"Юнга" также рассказала, что до сих пор помнит свою первую цель и свой первый дрон, которого звали Тоха.

Мы тогда еще нащупывали связь, учились работать и так далее. И первое попадание было в пехотный блиндаж. Хотя тогда цель была не столько попасть, сколько долететь, если честно. Но попали,

– рассказала Ева.

Что еще рассказала "Юнга"?