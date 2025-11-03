Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эксклюзивное интервью с "Юнгой".
Что рассказала "Юнга" о своей первой цели?
Военнослужащая рассказала, что на первом направлении, на котором она служила, было очень много российской техники.
"Очень часто заезжали туда колонны, БТР и танчики – это была обыденность. И пехотные группы там были. И, помню, минометы врага очень наносили нам вред, пока мы их не нашли и не уничтожили дронами", – вспоминает девушка.
Она заметила, что потом было приятно слушать перехват разговоров с вражеской стороны.
"Юнга" также рассказала, что до сих пор помнит свою первую цель и свой первый дрон, которого звали Тоха.
Мы тогда еще нащупывали связь, учились работать и так далее. И первое попадание было в пехотный блиндаж. Хотя тогда цель была не столько попасть, сколько долететь, если честно. Но попали,
– рассказала Ева.
Что еще рассказала "Юнга"?
Ева рассказала, что уже 2 года выполняет задания на горячих направлениях фронта и все это время пытается ухаживать за собой. А это многим кажется странным.
"Юнга" добавила, что испытывает дискомфорт во время общения с гражданскими после службы. Она замечает пропасть, которая растет со временем, из-за разного опыта. Кроме того, она заявила, что гражданские воспринимают военных в отпусках как "диковинку".
По словам Евы, то, что операторы БпЛА – якобы безопасная профессия, является мифом, ведь они работают рядом с линией фронта. А это делает их приоритетными целями для россиян.