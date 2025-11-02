Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала военнослужащая бригады НГУ "Рубеж" Ева с позывным "Юнга".
Читайте также Геймификация войны: NYT раскрыли, сколько дронов надо на одного россиянина
Как на самом деле работают операторы БпЛА?
Военнослужащая объяснила, что несмотря на использование дронов пехотные бои никуда не исчезают. К тому же беспилотники существенно затрудняют подъезд к позициям: из-за постоянного присутствия БпЛА в небе растут потери техники.
По словам "Юнги", гражданские и даже некоторые бойцы часто обесценивают работу операторов дронов.
Однако на самом деле военные работают совсем рядом с линией фронта, тогда как российские FPV-дроны сейчас имеют дальность полета до 15 – 20 километров и активно используются.
Ни для кого не секрет, что когда позицию операторов БпЛА "палят", то туда будет лететь все, пока позиция не будет уничтожена,
– рассказала военная.
"Юнга" добавила, что на боевых позициях не существует "безопасного расстояния": недавно их подразделения поразили позицию россиян, которые запускали разведывательные дроны, и уже через полчаса авиация полностью уничтожила эту точку.
По ее словам, операторы БпЛА являются приоритетной целью на фронте – и это работает в обе стороны.
Дроны атакуют россиян: последние новости
В ночь на 2 ноября в Краснодарском крае и Курской области России гремели взрывы. В частности, громко было в Железногорске, расположенного на северо-западе региона.
В Туапсе в результате атаки вспыхнули глубоководные причалы "Роснефти" 1А и 1Б для загрузки нефтепродуктов на танкер. Также повреждения получили здания и инфраструктура терминала.
Под ударом дронов также оказалась временно оккупированная Луганщина. Беспилотники массированно атаковали Алчевск, попав в местную подстанцию.