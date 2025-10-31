Многие из тех, кто сейчас защищает нашу страну, в 2014 году еще были школьниками. Поэтому те, кто еще был в АТО, и те, кто писал туда письма или рисовал рисунки, сейчас иногда стоят бок о бок. Но есть и те, кто и полномасштабное вторжение встретил еще школьником, а сейчас защищает Украину на самых сложных направлениях.

24 февраля 2022 года должен был быть обычный четверг – еще один день уроков в школе для 11-классницы Евы, которая готовилась к ВНО и поступлению на желанную специальность. Однако все изменилось, потому что именно в то утро Россия начала большую войну против Украины.

Сейчас Ева уже два года воюет на самых тяжелых направлениях фронта как оператор FPV-дронов. На ее счету – более 250 пораженных целей. Ева – военнослужащая бригады НГУ "Рубеж". И побратимы ее знают по позывному "Юнга". Девушка не только выполняет боевые задачи, но является и одним из лиц информационной кампании "Женщины могут" от движения VETERANKA.

Мы пообщались с девушкой после ее возвращения из выезда на фронте и расспросили, как она решила участвовать в армии в 18 лет, что было для нее сложным, какие боевые задачи выполняет и не только. Обо всем этом читайте в интервью "Юнги" для 24 Канала.

"Никто не хотел, чтобы "ребенок" попал на боевые": как для "Юнги" началась служба

Вы присоединились к армии в 18 лет. Это решение приняли сразу, как стали совершеннолетним, или думали о службе и раньше? И что стало толчком к ней?

Сомнений у меня не было с тех пор, как началась полномасштабная война. Но на тот момент я была только в 11 классе. Потом я еще успела отучиться 1 курс на дневной форме в университете, потому что поступила в 17 лет.

А вот после совершеннолетия, в 2023 году, я без сомнений, как только появилась такая возможность, присоединилась к бригаде Рубеж".

А на кого вы учились в университете?

На специальности "Физика и компьютерные науки". И это больная тема для меня, потому что я до сих пор пытаюсь как-то учиться. Но теперь уже пришлось взять академотпуск, потому что я не успевала ничего сдать и поставила этот процесс на паузу.

Как вы выбирали для себя подразделение? Почему выбор пал именно на "Рубеж"?

Я рассматривала только боевые бригады. И в большинстве из них почти не брали женщин на боевые должности.

Но у меня были трудности с оформлением, я где-то 2 месяца пыталась попасть сюда. Не очень хотели видеть девушку на боевых должностях, но все же получилось. Хотя еле-еле, честно говоря.



"Юнга" после 1-го курса в университете пошла в армию / Фото предоставлено 24 Каналу

Как вам удалось убедить представителей бригады?

Да не то чтобы убедить, я просто всех достала, как мне кажется. Я регулярно звонила, спрашивала. Когда меня оформили, было где-то 8 или 9 собеседований, психолог, физподготовка и в конце концов я подписала контракт.

Так много собеседований... Вас пытались отказать или убедиться, что стоит брать?

И то, и другое. Из всех, кто мне проводил собеседования, запомнился один, который на полном серьезе спросил, понимаю ли я, что надо будет ходить в бронежилете. Смешной момент.

Все как-то предвзято относились, но я могу это понять, потому что я действительно выглядела, будто мне 15 лет. И никто, конечно, не хотел брать на себя ответственность за то, чтобы "ребенок" попал на боевые.

А должность вы тоже выбирали себе самостоятельно?

Я мечтала стать сапером группы пехотной разведки, но не удалось. Поэтому меня оформили как пилота разведывательных БПЛА. Но еще до моего приезда в зону боевых действий все-таки удалось договориться по моей инициативе о том, чтобы я была оператором FPV-дронов, потому что у меня было желание напрямую уничтожать врага. И это удалось.

Родные поддержали ваш выбор?

Конечно, что все родители против, чтобы их ребенок был где-то в опасных местах, потому что хочется лучшего для них. Однако мои родители поддерживают меня очень сильно, я постоянно с ними на связи.

С одной стороны они гордятся, а с другой мечтают, чтобы я уже где-то сидела в безопасности и уюте, а не в блиндаже. Они волнуются за меня, спрашивают нужна ли какая-то помощь. И я очень это ценю.

"Было страшно не попасть в цель": о начале работы с FPV-дронами в бригаде "Рубеж"

Когда общаюсь с военнослужащими, они часто говорят о предубеждениях во время прохождения базовой общей подготовки. Сталкивались ли вы с таким?

На самом деле такого было мало на БЗВП. Сталкивалась с этим, когда уже попала в зону выполнения задач, но здесь, кажется, лучше говорить о том, что это не отношение как к девушке, а отношение как к новобранцу. То есть у нового бойца пытаются оценить навыки и так далее.

Любые вопросы отпадают, когда ты выполняешь свою работу и она дает результат.

Что для вас было самым трудным по прибытию в зону боевых действий?

Я очень боялась не оправдать ожиданий. Я боялась, что подведу побратимов, если что-то не будет получаться. Но я очень быстро влилась в работу и в коллектив. Мне очень повезло с подразделением.



"Юнга" с 2023 года является частью бригады "Рубеж" / Фото предоставлено 24 Каналу

Помните свой первый боевой выход?

Конечно помню, нас завезли и сказали: "Вот там есть нора, идите туда". И это был первый выезд не только для меня, потому что до этого FPV-дронами у нас в подразделении никто не занимался, это было что-то совершенно новое.

Поэтому было страшно выставить что-то не так, не попасть, не отработать как надо. Но все получилось нормально. Сейчас думаю, что что-то можно было делать иначе, но для первого опыта было все супер.

У вас на счету 250 пораженных целей. Расскажите, какую цель поразили впервые и какая запомнилась больше всего?

На первом направлении, на котором я работала, было очень много вражеской техники. Очень часто заезжали туда колонны, БТР и танчики – это была обыденность. И пехотные группы там были. И, помню, минометы врага очень наносили нам ущерб, пока мы их не нашли и не уничтожили дронами. Было приятно потом слушать перехваты с их стороны.

А вот если говорить о первой цели, то я до сих пор помню свой первый дрон, его звали Тоха. Мы тогда еще нащупывали связь, учились работать и так далее. И первое попадание было в пехотный блиндаж. Хотя тогда цель была не столько попасть, сколько долететь, если честно. Но попали.

Вы работаете сейчас только на обычных FPV, или еще и дроны на оптоволокне используете?

Оптика у нас появилась не так давно, поэтому в основном это обычные дроны на аналоговой и цифровой связи.



"Юнга" – оператор FPV-дронов / Фото Константина и Влады Либеровых

Технологии не стоят на месте – и мы, и враг развиваемся, ищем новые решения. Вы более 2 лет работаете с беспилотниками. Как работа изменилась за это время?

Вы очень хорошо отметили, что противник тоже на месте не стоит. Появилось гораздо больше дронов как с нашей, так и с их стороны, есть больше средств противодействия, те же РЭБы. Например, где-то год назад мы столкнулись со "Шторой" (новые российские средства РЭБ, – 24 Канал).

Когда ты работаешь с технологиями, то ты не можешь стоять на месте – надо постоянно учиться и развиваться.

"Операторы не сидят в 20 километрах от фронта": об опасности работы с дронами

Для большинства людей война переходит в другое измерение, потому что и на фронте непосредственного контакта с врагом стало меньше – часто военные видят противника на экране. Например, когда есть непосредственный контакт с противником – убить его некоторым из бойцов может быть сложно морально, но дроны это упрощают, потому что такого контакта нет. По вашему мнению, дроны меняют восприятие войны и жизни на ней?

Для гражданских – возможно, потому что сейчас действительно много дронов. Но пехотные бои никуда не исчезают. Например, недавно мы заехали на направление, где ситуация была очень нестабильная, – там минометчики пленных брали. То есть пехотные задачи все еще есть.

Зато из-за дронов усложнился подъезд к позициям. Если раньше можно было и заехать, и из блиндажа где-то выйти, перейти на позицию, то сейчас если ты заехал – это уже половина успеха. Дроны в воздухе постоянно, из-за чего уничтожается техника. У нас, например, много автомобилей за последнее время уничтожено.



"Юнга" – оператор FPV-дронов / Фото предоставлено 24 Каналу

Хотя сейчас количество добровольцев ниже, но если брать запросы среди тех, которые существуют, то профессия оператора БПЛА – самая популярная. Можете ли вы по собственному опыту сказать, какие нюансы люди не учитывают при выборе профессии в армии? Например, кому-то дается, что это гораздо более безопасное направление, потому что ты не находишься непосредственно на нуле, но мы убеждаемся, что это не очень так.

Это очень интересная тема, потому что я вижу, как многие гражданские и некоторые военные обесценивают это (работу операторов БПЛА, – 24 Канал), но операторы БПЛА сидят не в 20 километрах от фронта. А тем временем российские FPV увеличили дальность полета до 15 – 20 километров и их стало больше в количестве.

Ни для кого не секрет, что когда позицию операторов БПЛА "палят", то туда будет лететь все, пока позиция не будет уничтожена.



"Юнга" / Фото предоставлено 24 Каналу

Мы на заездах часто теряли транспорт, но, к счастью, не людей. Было такое, что нас заметили и запустили FPV по машине.

Безопасного расстояния на боевых не существует. Недавно мы заметили позицию россиян, которые запускали разведывательные дроны. Буквально за полчаса там уже отработала наша авиация и полностью эту позицию уничтожила.

Операторы БПЛА – приоритетная цель. И это работает в обе стороны.

"Возможно, надо больше времени": о мобилизации и отношении к женщинам-военным

В украинской армии едва ли не самое большое в мире количество женщин. Однако в то же время у нас до сих пор существуют стереотипы относительно женщин в армии или даже определенного рода унизительные высказывания. Причем не только от некоторых гражданских, но и от отдельных военных. Почему, по вашему мнению, у нас все еще существуют эти стереотипы?

С начала полномасштабной войны большое количество женщин присоединилось к войску и, мне кажется, люди не успели адаптироваться к этому, привыкнуть, что женщина играет такую же роль как и мужчина на этой войне.

Интересный нюанс, что есть люди, которые радостно говорят женщинам: "Иди на фронт", но когда ты пытаешься попасть на боевую должность, тебя не хотят брать.

Возможно, надо больше времени. И по себе я вижу, что предвзятое отношение чаще всего со стороны людей, которые не работали с женщинами на боевых должностях.



"Юнга" с начала службы на боевой должности / Фото предоставлено 24 Каналу

Вот вы вспомнили о тех, кто с радостью посылает женщин на фронт. Если в публичном пространстве где-то женщина выскажется о мобилизации, таких комментариев будет много. Интересно услышать ваше мнение о мобилизации женщин, как человека, который под нее не подпадал и все же в армии.

Часто женщин в армии в чем-то обвиняют, но все забывают, что женщина под мобилизацию не подпадает и быть здесь – ее сознательный выбор. Ее не заставляли, не привезли в бусике – она сама принимает решение оставить гражданскую жизнь и идти защищать страну.

А по мобилизации... Не стоит забывать, что люди нужны и в армии, и в тылу. То есть, если мобилизовать всех, то кто останется нашей поддержкой? Налоги, волонтерство и так далее – это все зависит от гражданских. Нельзя мобилизовать всю страну.

А о тех, кто посылает на фронт: часто так вижу, что о мобилизации женщин часто пишут мужчины призывного возраста, которые сами ее пытаются избежать.

О чем кампания "Женщины могут"?

Сообщество женщин с боевым опытом VETERANKA запустило кампанию, цель которой – развенчивать мифы о женщинах в украинской армии. Также кампания стремится показывать обществу, что женщины есть на боевых должностях и выполняют важные и опасные задачи и являются важной частью Сил обороны Украины.

Лицами новой кампании стали посестры из разных бригад, которые воюют на боевых должностях, среди них и "Юнга". Движение VETERANKA хочет на реальных примерах показать важность женщин в армии, поскольку боевые посестры годами сталкиваются с предубеждениями.

Однако кроме просветительской, кампания имеет также благотворительную цель. К этой кампании движение объявило о большом сборе на эвакуационные бронированные капсулы Maul, которые называют "капсулами жизни". Цель сбора – 4 миллиона гривен. К нему можно присоединиться по ссылке.



"Юнга" – лицо кампании "Женщины могут" / Фото Константина и Влады Либеровых

"А сколько людей ты убила?": о вопросах гражданских и том, как общаться с военными

Вы в армию пошли добровольно. Повлияло ли это на ваше общение со знакомыми, друзьями, особенно, если речь идет о мужчинах – не кажется, что они как-то чувствуют стыд в общении с вами?

На самом деле да, хотя у меня нет радикальных позиций относительно того, что все должны воевать и всех надо мобилизовать. Однако чем больше времени я здесь, тем труднее общаться с людьми, которые окружали меня до войны. И это не из-за моей зависти или их стыда.

Чем больше времени проходит, тем больше становится пропасть. Гражданским не понять то, что переживают военные. Это другой мир и труднее находить какие-то общие темы с гражданскими друзьями.

Гражданский не может полностью понять опыт военного, но почти у каждого кто-то из родных или друзей в армии, многим не безразлично. Полностью, конечно, трудно понять тот опыт, потому что жизнь в тылу и в зоне боевых действий совершенно разная, однако это не значит, что нет гражданских, которые хотят пытаться понять и поддержать. Что им посоветуете?

Прежде всего не надо жалеть людей, которые возвращаются с войны или ставить какие-то неуместные вопросы.

Когда я еду в отпуск, я хочу также походить по кафе, пить кофе, расслабиться и отдохнуть. И странно, когда кто-то спрашивает: "А сколько ты людей убила?"

Военных в отпусках воспринимают как какую-то диковинку, что-то необычное. Но это такой же человек, это твой друг, который приехал отдохнуть. Не надо так сильно разделять военных и гражданских даже несмотря на различие опытов.

Если мы уже говорим о советах гражданским, то есть еще один вопрос. Постоянно есть люди, которые перед выбором – идти в армию, или нет, имеют страхи и сомнения. Что можете подсказать им?

Прежде всего – перестать сомневаться. Все равно не получится так, как вы себе планируете. Во-вторых – больше всего времени надо выделять на себя и на подготовку и понять, что это надо не кому-то, а вам самим.

"Мы хотим жить, а не выживать": о том, как меняет война и о привычках из гражданской жизни

А как вы изменились за время службы? Какие изменения заметили сами, возможно кое-что заметили собратья?

Пришлось быстро повзрослеть и взять ответственность на себя. Особенно, когда переходишь на высшую должность, то уже от тебя зависит не только твоя жизнь, но и твоих коллег и собратьев. Надо постоянно держать себя в руках.

И изменилось мировоззрение. Я стала более ответственной и более дисциплинированной.



"Юнга" на службе / Фото предоставлено 24 Каналу

Когда у нас на экранах появляются ухоженные военные в чистой форме, есть те, кто называет их "барбершопными", а если военная с маникюром – и подавно. Скажите, остались ли у вас бьюти-привычки и если да, то как находите на них время?

Ну, если люди увидят на экране телевизора военного, который вернулся после 15 дней на позициях, то никто не захочет идти в армию – это будет хорошая антиреклама. Но почему-то действительно многие люди не понимают, что ты приезжаешь с позиций, ты хочешь отдохнуть, отмыться, одеть нормальную одежду и постричься. То есть ты не выглядишь как бездомный, когда ты не на позициях.

Конечно, здесь нет времени на косметику и нет возможности носить платья какие-то. Но есть базовые вещи – подстричься, сделать маникюр и просто банально помыться после возвращения с позиций. Я могу потратить этот час или два на себя, когда возвращаюсь. Бывало такое, что в 6 утра мы возвращались, а на 7 я шла делать маникюр. Все мы люди и все мы хотим жить, а не выживать.

Думали ли вы о том, чем бы хотели заниматься после завершения войны?

Для себя я решила, что останусь в армии и дальше буду строить карьеру здесь. Конечно, хотелось бы отдохнуть, полечиться, привезти себя в порядок, потому что все-таки работа очень изматывает.

Более того, мне кажется, что я не знаю как иначе. Я с 18 лет не видела гражданской жизни и, возможно, мне будет трудно адаптироваться. Однако все еще может измениться. Сложно говорить о будущем, когда все может измениться за полдня.