Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла військовослужбовиця бригади НГУ "Рубіж" Єва з позивним "Юнга".
Як насправді працюють оператори БпЛА?
Військовослужбовиця пояснила, що попри використання дронів піхотні бої нікуди не зникають. До того ж безпілотники суттєво ускладнюють доїзд до позицій: через постійну присутність БпЛА у небі зростають втрати техніки.
За словами "Юнги", цивільні й навіть деякі бійці часто знецінюють роботу операторів дронів.
Однак насправді військові працюють зовсім поруч з лінією фронту, тоді як російські FPV-дрони зараз мають дальність польоту до 15 – 20 кілометрів і активно використовуються.
Ні для кого не секрет, що коли позицію операторів БпЛА "палять", то туди летітиме усе, поки позиція не буде знищена,
– розповіла військова.
"Юнга" додала, що на бойових позиціях не існує "безпечної відстані": нещодавно їхні підрозділи уразили позицію росіян, які запускали розвідувальні дрони, і вже за пів години авіація повністю знищила цю точку.
За її словами, оператори БпЛА є пріоритетною ціллю на фронті – і це працює в обидві сторони.
Дрони атакують росіян: останні новини
В ніч на 2 листопада в Краснодарському краї та Курській області Росії гриміли вибухи. Зокрема, гучно було у Желєзногорську, розташованого на північному заході регіону.
У Туапсе внаслідок атаки спалахнули глибоководні причали "Роснафти" 1А і 1Б для завантаження нафтопродуктів на танкер. Також пошкоджень зазнали будівлі та інфраструктура термінала.
Під ударом дронів також опинилася тимчасово окупована Луганщина. Безпілотники масовано атакували Алчевськ, влучивши у місцеву підстанцію.