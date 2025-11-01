Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NYT.

Що дає гейміфікація на війні?

Журналісти поспілкувалися з бійцями 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес". Командир "Стан" заявив, що система "є-балів" – це "жорстока гра, де людські життя перетворюються на очки".

Відповідно до логіки цієї системи, українські дронарі отримують бали за ураження живої сили противника та його техніки.

Поранити російського солдата? 8 балів. Вбити одного? Це вже 12. Пілот російського дрона вартує більше: 15 балів за поранення одного та 25 балів за знищення. Захоплення російського солдата живим за допомогою дрона – це джекпот: 120 балів,

– описує NYT механіку "гри".

У Києві експерти переглядають відео й оцінюють масштаб ворожих втрат. А потім українські солдати можуть отримати краще спорядження.

The New York Times вважає, що "є-бали" є "цифровим варіантом миттєвого задоволення від традиційних нагород для солдатів, таких як медалі та підвищення, при якому виграші йдуть на військові потреби".

А українські чиновники говорять, що "змагання заряджають війська енергією". На думку Михайла Федорова, це підвищує мотивацію бійців.

Журналісти підкреслили, що зараз систему оновили і кількість балів за вбитого росіянина зросла. Таким чином розробники відреагували на нову тактику росіян – просочуватися поодинці або по дві-три людини.

Техніка, за яку раніше давали багато балів, майже вся вже уражена. Іще відтепер можна заробляти бали за використання наземних роботів у порятунку поранених, за виявлення російської техніки за допомогою дронів-розвідників та за знищення цілей за допомогою систем наведення зі штучним інтелектом.

Усвідомлення того, що успішні бойові операції також приносять додаткове спорядження, вселяє впевненість у тому, що у нас будуть засоби для продовження боротьби,

– висловився Юрій Федоренко, командир полку "Ахіллес".

Федоренко розповів, що на кожного російського піхотинця витрачають щонайменше по два ударні дрони – 50 тисяч на місяць.

Українські солдати повинні вбивати або тяжко поранити до 25 тисяч російських солдатів на місяць. Це приблизно стільки, скільки нових рекрутів мобілізує Росія щомісяця,

– цитує його ЗМІ.

Втім, є нарікання, що не всю уражену техніку переводять в бали. Наприклад, туди не включили плоти, за допомогою яких ворог переправляється через річки.

Цікаво! Серед мінусів "є-балів" називають те, що значну частину вражених цілей не вдається належним чином зафіксувати. А якщо об'єктивного контролю немає, бали не дають. Доки не підняли "коефіцієнт" балів за убитих піхотинців, азарт у гонитві за "е-балами" домінував над військовою доцільністю. Говорять і про недоброчесну конкуренцію між підрозділами, і про те, що на виграну техніку доводиться довго чекати.

Скільки техніки отримали бійці за "є-бали"?

Офіційно система "є-балів" називається "Армія дронів.Бонус". Обміняти бали на техніку можна на маркетплейсі прямої дії "Brave1.Маркет". Там доступні до замовлення БпЛА, наземні роботизовані комплекси та засоби РЕБ українського виробництва.

За неповні три місяці роботи "Армії дронів.Бонус" військові замовили через Brave1 Market 100 тисяч одиниць техніки: FPV-дрони, важкі бомбери, розвідувальні БпЛА та засоби РЕБ на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. На фронт уже поставлено більше половини виробів, а програмою скористалося 200+ бойових підрозділів. Найбільше разове замовлення становило майже 100 мільйонів гривень,

– ідеться на сайті програми.

За вересень найбільше уражень у "Птахів Мадяра", центру "А" СБУ та підрозділу "Фенікс".

Цивільні не можуть детально знати про роботу системи "є-балів". Для них є так звана підрахуйка – онлайн-табло успішних уражень бійцями Угруповання Сил безпілотних систем. Там можна переглянути результати кожного підрозділу СБС.