Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ексклюзивне інтерв'ю з "Юнгою".

Що розповіла "Юнга" про свою першу ціль?

Військовослужбовиця розповіла, що на першому напрямку, на якому вона служила, було дуже багато російської техніки.

"Дуже часто заїжджали туди колони, БТР і танчики – це була буденність. І піхотні групи там були. І, пам'ятаю, міномети ворога дуже завдавали нам шкоди, поки ми їх не знайшли й не знищили дронами", – пригадує дівчина.

Вона зауважила, що потім було приємно слухати перехоплення розмов з ворожого боку.

"Юнга" також розповіла, що досі пам'ятає свою першу ціль та свій перший дрон, якого звали Тоха.

Ми тоді ще намацували зв'язок, вчилися працювати й так далі. І перше влучання було у піхотний бліндаж. Хоча тоді ціль була не стільки влучити, скільки долетіти, якщо чесно. Але влучили,

– розповіла Єва.

Що ще розповіла "Юнга"?