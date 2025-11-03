Обидва захисники – побратими з підрозділу ТрО – з травня по жовтень перебували на бойовій позиції на Оріхівському напрямку. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса, пише 24 Канал.

Що відомо про героїчну оборону під Оріховим?

Олександр Аліксєєнко та Олександр Тішаєв ще до цієї легендарної оборони проявили себе на війні – вони вели запеклі стрілецькі бої, евакуйовували поранених й загиблих побратимів та збивали ворожі дрони.

З травня по жовтень військові без ротації тримали одну позицію на Оріхівському напрямку. 165 днів тривала їхня безперервна робота. Вони проводили розвідку, відбивали штурми та знищували ворожу піхоту. Командування намагалось їх замінити понад 30 разів, однак через постійні обстріли це було неможливо. Лише наприкінці жовтня, завдячуючи погоднім умовам, зокрема густому туману, побратимів змогли ротаційно вивести.

Олександр Аліксєєнко зізнається, що попри отримане поранення, вистояв завдяки фізичній та моральній підтримці свого побратима Олександра Тішаєва.

За виняткову стійкість та героїзм Президент України підписав указ про нагородження обох захисників "Хрестом бойових заслуг" – найвищою військовою відзнакою України.

Яка ситуація зараз на Оріхівському напрямку?