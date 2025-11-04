Впервые это сделали на Славянском направлении, но такое вооружение военные фиксировали также и на Лиманщине. Как рассказал 24 Каналу начальник отделения коммуникации 63-й отдельной механизированной бригады, старший лейтенант Ростислав Ящишин, это важное поражение.

Что известно о дроне "Князь Вещий Олег"?

Информации об этом в сети практически нет, об этом не пишут даже на российских пабликах. Поэтому говорится о вооружении, которое ранее не использовали.

Первым этот дрон сбила 63 бригада, тогда зафиксировали первое поражение. Это наша бригада, наши зенитчики. Скажу честно, что сначала мы сами не знали, что сбили,

– рассказал Ростислав Ящишин.

Только после такого очень детального анализа стало понятно, что это новый российский разведчик "Вещий Олег". Вероятно, название происходит из исторических аналогий. Всем известно, что когда князь Олег правил в Киеве, то Москвы еще даже не существовало.

Россияне любят "углубляться" в историю, хотя даже не понимают, что слова "Русь" и "Россия" – имеют совсем другие значения. Наверное из-за своей недалекости в истории, они и назвали так дрон. Хотя раньше использовали совсем другие названия.

Почему сбитие является важным для Сил обороны?

Речь идет о поражении одного из многих дронов-разведчиков. Вероятно, он был оборудован новой системой наблюдения. В целом в украинском небе летает очень много разных беспилотников: ударных, разведывательных.

Они пытаются найти наши позиции, понять логистику. Это все усложняет работу украинских военных, но несмотря на это они уничтожают российские цели и делают наше небо чище.

Мы прекрасно понимаем, что сейчас мало работают танки, артиллерия. Пехота и дроны – это две основные составляющие, на которых держатся войны,

– подчеркнул офицер.

Более того, разновидностей дронов чрезвычайно много. Они ездят, летают, сбрасывают взрывчатку, еду. Технологии войны очень сильно изменились с 2022 года, поэтому очевидно, что все средства врага нужно уничтожать, особенно разведывательные.

Какие потери уже понес враг на фронте?