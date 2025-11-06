Общие потери личного состава России уже превысили 1 147 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 6 ноября?
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 147 740 (+1 170) человек;
- танков – 11 329 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 541 (+6);
- артиллерийских систем – 34 288 (+15);
- РСЗО – 1 535 (+0);
- средств ПВО – 1 237 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 78 430 (+172);
- крылатых ракет – 3 918 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 658 (+84);
- специальной техники – 3 991 (+1).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Что известно о потерях ворона в войне?
Недавно о российских неудачах на фронте в Украине вспомнил Дональд Трамп. Американский президент предположил, что страна-агрессор потеряла уже более 1 миллиона солдат.
В свою очередь британская разведка опубликовала другие данные. В отчете минобороны говорится об около 1 миллионе и 140 тысяч потерь в живой силе армии России.
К слову, мастера ГУР филигранно направили беспилотник с более 100 килограммами взрывчатки на вражеский штаб группы подразделения "Рубикон", который оккупанты спрятали в полуразрушенном доме в Авдеевке Донецкой области. В результате операции ликвидированы российские офицеры и операторы БпЛА.