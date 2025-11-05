Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на анализ Министерства обороны Великобритании от 4 ноября.

Что британская разведка пишет о потерях России?

По данным разведки Великобритании, с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия потенциально понесла примерно 1 миллион и 140 тысяч потерь в живой силе. За 2025 год российская армия могла потерять примерно 353 тысячи военных.

Анализ потерь российских оккупантов / Фото Минобороны Великобритании

В анализе отметили, что среднесуточные уровни потерь России за период с августа 2025 года по октябрь 2025 года являются тремя самыми низкими среднемесячными показателями, зарегистрированными с апреля 2024 года.

В то же время оккупанты продолжают пытаться окружить Покровск в Донецкой области, неся большие потери. Кроме того, Россия давит на Родинское и Мирноград.

По словам разведчиков, Покровск, вероятно, остается приоритетным направлением для России, поскольку город продолжает испытывать наибольшую долю ежедневных российских атак по сравнению с остальной линией фронта. Они добавили, что украинские войска недавно провели ограниченные контратаки в окрестностях Доброполья, в 25 километрах к северу от Покровска.

Какая сейчас ситуация в Донецкой области?