Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, политический эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что украинским бойцам нужно удержать позиции, насколько это будет возможно. Россияне же применяют для боя различные средства.

Почему в Покровске ситуация для Сил обороны становится опасной?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ объяснил, что важным является защита и сохранение наших позиций и логистики к тем подразделениям, которые находятся в сложных условиях на Покровском направлении. Россияне планируют сконцентрироваться на том, чтобы перерезать дорогу на Мирноград.

"Сегодня принципиально сдерживать противника настолько, насколько нам хватает сил, возможностей и ресурсов. Надо думать о тех позициях, которые враг пытается отрезать", – сказал он.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

По словам Мусиенко, в самом Покровске продолжаются боевые действия, большинство города является серой зоной. Россияне действуют дерзко – подтягивают свои беспилотники, спецназовцев и снайперов, чтобы установить ретрансляторы на многоэтажки, чтобы обеспечить дальность полета своих дронов.

Поэтому ситуация становится опасной для Сил обороны. Когда мы ее стабилизируем, сможем говорить о контрнаступлении. А пока оно происходит на Добропольском направлении,

– подчеркнул он.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ добавил, что враг не будет покидать попыток оккупировать Покровск. Наибольшее количество сил россиян находится именно там. В то же время с нашей стороны в городе работают спецподразделения ГУР, СБУ и десантно-штурмовые войска.

Заметьте! Владимир Зеленский 4 ноября приехал Покровское направление. Он обсудил с военными ситуацию на передовой, обеспечение позиций, логистику, ротации, опыт бригады и развитие направления дронов.

Детали ситуации в Покровске: коротко