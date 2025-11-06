Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 147 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також "У нас там цілий взвод лежить": ГУР оприлюднило моторошне перехоплення окупантів
Які втрати Росії станом на 6 листопада?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 147 740 (+1 170) осіб;
- танків – 11 329 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 541 (+6);
- артилерійських систем – 34 288 (+15);
- РСЗВ – 1 535 (+0);
- засобів ППО – 1 237 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 430 (+172);
- крилатих ракет – 3 918 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 658 (+84);
- спеціальної техніки – 3 991 (+1).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відомо про втрати ворона у війні?
Нещодавно про російські невдачі на фронті в Україні згадав Дональд Трамп. Американський президент припустив, що країна-агресорка втратила вже понад 1 мільйон солдатів.
Натомість британська розвідка опублікувала інші дані. У звіті міноборони йдеться про близько 1 мільйон і 140 тисяч втрат у живій силі армії Росії.
До слова, майстри ГУР філігранно спрямували безпілотник із понад 100 кілограмами вибухівки на ворожий штаб групи підрозділу "Рубікон", який окупанти заховали в напівзруйнованому будинку в Авдіївці на Донеччині. Унаслідок операції ліквідовано російських офіцерів і операторів БпЛА.