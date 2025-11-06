Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 147 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 6 листопада?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 1 147 740 (+1 170) осіб;
  • танків – 11 329 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 541 (+6);
  • артилерійських систем – 34 288 (+15);
  • РСЗВ – 1 535 (+0);
  • засобів ППО – 1 237 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 430 (+172);
  • крилатих ракет – 3 918 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 658 (+84);
  • спеціальної техніки – 3 991 (+1).

Втрати армії Росії станом на 6 листопада 2025 року
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відомо про втрати ворона у війні?

  • Нещодавно про російські невдачі на фронті в Україні згадав Дональд Трамп. Американський президент припустив, що країна-агресорка втратила вже понад 1 мільйон солдатів.

  • Натомість британська розвідка опублікувала інші дані. У звіті міноборони йдеться про близько 1 мільйон і 140 тисяч втрат у живій силі армії Росії.

  • До слова, майстри ГУР філігранно спрямували безпілотник із понад 100 кілограмами вибухівки на ворожий штаб групи підрозділу "Рубікон", який окупанти заховали в напівзруйнованому будинку в Авдіївці на Донеччині. Унаслідок операції ліквідовано російських офіцерів і операторів БпЛА.